Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский

Стали известны предварительные причины страшного ДТП, в котором 25 августа погиб 42-летний российский режиссер, актер и сценарист Игорь Хомский.

По информации РЕН ТВ, артист значительно превысил скорость и не справился с управлением.

Хомский, управляя каршеринговым автомобилем, двигался в районе семи утра от улицы Авиамоторной российской столицы в направлении улицы Боровой - по Юрьевскому переулку.

"В районе дома № 20 мужчина не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего протаранил стоящий в крайней правой полосе МАЗ", - уточняет канал.

Спустя 12 минут после ДТП прибывшие на место инцидента врачи констатировали смерть режиссера - Хомский умер от полученных при столкновении травм до приезда скорой.

Согласно имеющимся данным, режиссер разогнался до 120 километров в час, что вдвое превышает разрешенную на данном участке дороги скорость. В результате - что видно по записи с камеры наблюдения - "у водителя уже не было возможности уйти от столкновения".

Игорь Хомский родился 28 августа 1976 года в Москве. Дебютная полнометражка режиссера - мелодрама "Неоконченный урок" с Деревянко, Старшенбаум и Полицеймако, где сам Хомский появляется в эпизодической роли, вышла в 2008 году.

Известность режиссеру принес криминальный сериал "Закон каменных джунглей", премьера которого состоялась в марте 2015 года.