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Рубрика: Власть

Пушков усомнился в словах Порошенко о флаге Украины над Донецком

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о поднятии украинского флага над Донецком. Политик отметил, что экс-лидер Украины столько раз обещал поднять украинский флаг "то над Севастополем, то Донецком", что в это уже никто не верит.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Все обещания Порошенко завершились, по словам Пушкова, "с одинаковым "успехом". "В Киеве продолжают вести себя так, чтобы в Донецке и Луганске даже мысли не допускали о флаге Украины над городом", - подытожил Пушков.

Ранее Пушков ответил на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омельяна об украинском флаге над Владивостоком. Он порекомендовал Киеву не переоценивать свою роль в строительстве "Большой Европы" и слишком бурно реагировать на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока.

Кстати

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости. Он раскритиковал власти за отказ от проведения парада и заявил, что пойдет на альтернативное шествие националистов и участников специальной операции на юго-востоке республики.

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