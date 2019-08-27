Необычной посадке Су-57 нашлось объяснение

Нестандартное приземление истребителя Су-57 на аэродроме в Жуковском вызвало бурю в Сети. Видео, на котором истребитель пятого поколения с бортовым номером 054 выпускает тормозные парашюты еще до касания взлетно-посадочной полосы, разлетелось по пабликам и собрало сотни тысяч просмотров. Высказывались самые разнообразные версии: от неисправности самолета или ошибки летчика до новой техники пилотирования.

Ближе к истине оказался второй вариант - правда, техника не новая, а хорошо забытая старая. Попавший на видео прием на языке ВВС называется "укороченная посадка" и практиковался еще на МиГ-21, пишет bmpd. Если полоса короткая или повреждена, а садиться надо, летчик выпускает тормозные парашюты заранее, гася скорость. Конечно, осаженный таким образом самолет грузно плюхается на шасси, но лучше на шасси, чем в воронку от бомбы.

Трюк будет показан на авиасалоне МАКС-2019. Его гостей ждет еще немало зрелищных полетов - например, головокружительный пилотаж Су-57 или проход истребителя Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час. Такое кажется невероятным, но пилоты "Русских Витязей" это умеют. Спортивные Як-52 продемонстрируют новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер".

В статической экспозиции будет впервые представлен экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57, ударный вертолет Ми-24П с пушкой и новым радаром, летающий танкер нового поколения Ил-78М-90А и масса другой авиатехники. Все новости авиасалона МАКС - в специальном проекте РГ.