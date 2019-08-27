Трамп заявил о возможной отсрочке пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайский импорт из-за намерения Пекина начать новые переговоры. Глава Соединенных Штатов признался, что провел два телефонных разговора с китайской стороной, которые оказались "хорошими" и "продуктивными".

"У них серьезные намерения. Они хотят заключить сделку", - цитирует Трампа ТАСС.

Ранее Трамп обвинил Пекин в краже американской интеллектуальной собственности, пообещал ответ на введенные Китаем против США тарифные ограничения, а также отдал распоряжение американским компаниям искать новые рынки.

Напомним, что власти Китая заявили о введении ответных дополнительных пошлин на ввоз американских товаров общим объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины затронут 5 078 товарных позиций и вступят в силу в полночь по пекинскому времени первого сентября и 15 декабря. В ответ американский лидер пообещал скорректировать сумму налога на товары из КНР.