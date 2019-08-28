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28.08.2019 13:14
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ сократит производство машин

Текст: Юрий Зубко
Фото: Сергей Михеев / РГ Фото: Сергей Михеев / РГ
Фото: Сергей Михеев / РГ

С сентября компания АвтоВАЗ замедлит на неопределенный срок темпы выпуска машин на линиях, где собирают автомобили альянса Renault-Nissan. В связи с этим сократятся объемы производства моделей Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и Sandero Stepway, об этом сообщают "Ведомости". 

По данным издания, такая мера связана с тем, что АвтоВАЗ ожидает снижения спроса на рынке. В то же время сокращение штата завода в Тольятти не планируется, также прежними останутся число смен и длительность рабочей недели.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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В пресс-службе АвтоВАЗа "РГ" ответили, что всё в рабочем режиме, а выводы можно будет делать только по итогам года.

С января по июль 2019 года в России было продано 203 672 новых Lada. Это на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результаты июля несколько скромнее: прирост составил 0.3% (29 486 реализованных авто). На АвтоВАЗе отметили, что доля рынка, по их собственной оценке, составляет 21% - на один процент больше, чем в январе-июля 2018-го.

Список бестселлеров Lada по-прежнему возглавляет Granta, которая продавалась заметно лучше: 74 634 машины семейства за семь месяцев этого года (+40.1%).

В то же время российский автомобильный рынок вновь переживает тяжелые времена. После почти двух лет непрерывного роста, в 2019-м продажи новых машин ушли "в минус". Так, за семь месяцев этого года россияне купили 968,7 тыс. автомобилей - на 2,4% меньше, чем годом ранее

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#Lada #Renault