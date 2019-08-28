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28.08.2019 13:01
Рубрика: Легковые авто

BMW превратила кроссовер X6 в черную дыру

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

На автосалоне во Франкфурте BMW презентует необычную версию нового поколения кросс-купе X6, подготовленную в сотрудничестве Surrey NanoSystems, - компанией, которая создала технологию покраски в ультрачёрный цвет Vantablack.

Представители Surrey NanoSystems говорят, что они до этого момента отвергали предложения о сотрудничестве от автомобильных брендов, но с BMW X6 - другая история: "Нам потребовался выразительный и уникальный дизайн BMW X6, чтобы осуществить задуманное". Поэтому BMW X6 -первый в мире автомобиль, кузов которого получил покрытие Vantablack VBx2

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Vantablack VBx2 представляет собой нанотрубки из углерода длиной от 14 до 50 микрометров и диаметром 20 нанометров, что делает их в пять тысяч раз тоньше человеческого волоса. В одном квадратном сантиметре покрытия помещается порядка миллиарда таких трубок. Первое поколение Vantablack, представленное Surrey NanoSystems в 2014 году, поглощало до 99.695% света, то есть практически полностью лишало объект отражательных свойств. 

В результате этого эффекта объект для человеческого глаза лишается трёхмерности и становится двухмерным: на фото BMW X6 выглядит абсолютно плоским. В BMW признают, что Vantablack является не самым подходящим вариантом покрытия для автомобиля, так как стирает его характерные черты дизайна. "Когда смотришь на машину, - отметили в компании, - создаётся впечатление, что смотришь в дыру, в совершенную пустоту".

Новая генерация BMW X6 уже представлена, в июле компания объявила российские цены на кросс-купе. Продажи должны стартовать в ноябре 2019 года.

Напомним, что на автосалоне во Франкфурте Mercedes-Benz представит прямого конкурента X6 - новый GLE Coupe, все подробности о котором уже известны.

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#BMW