Помпео подтвердил желание США работать над возвращением РФ в G8

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом будет работать над возвращением России в G8. Он отметил, что данный процесс инициирован президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

"Президент считает, что мы должны это сделать", - отметил Помпео в интервью Fox News. Он также поддержал заявление Трампа о том, что Россию следует пригласить на саммит G7 в следующем году.

Ранее президент США, настаивавший на возвращении к формату "большой восьмерки", поссорился с коллегами на саммите G7 в Биаррице. Американский лидер говорил, что Россия должна вернуться, чтобы можно было обсуждать с ней Иран, Сирию и КНДР. Между тем большинство глав государств-участников саммита не поддержали Трампа.

Российская сторона заявила, что Москва считает полезными любые контакты со странами G7. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не стремится к возвращению к формату G8. По его словам, мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике эффективнее решать в формате G20.