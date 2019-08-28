"Студия театрального искусства" Сергея Женовача стала филиалом Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Эта главная к началу нового сезона театральная новость Москвы будет озвучена на сборе труппы СТИ и МХТ.

31 августа юбилейный 15-й сезон откроет СТИ, пригласив 6 сентября своих первых зрителей на один из самых тонких по чеховской интонации, изысканно срежиссированных и филигранно классически выверенных московских спектаклей "Три сестры". А 2 сентября Художественный театр откроет 122-й сезон булгаковским "Бегом" Сергея Женовача на основной сцене и премьерой его ученика Айдара Заббарова "Белые ночи" по Достоевскому - на малой. Недавний выпускник ГИТИСа, молодой режиссер уже ставил несколько спектаклей в "Современнике", петербургском театре имени Ленсовета, казанском театре имени Г. Камала. Для своей первой работы в Художественном театре он выбрал историю любви петербургского мечтателя и темы раннего Достоевского. "Боязнь жизни, замкнутость, поиск ответа на вопрос: как твой внутренний мир соприкасается с миром окружающим... Когда начинали работу, мы хотели понять: кто такой этот загадочный персонаж? Ведь он проходит через разные произведения Достоевского и, на мой взгляд, является альтер эго самого писателя, - считает Айдар Заббаров. - В его планах даже был роман с названием "Мечтатель", который он так и не написал... У Достоевского в письмах есть строки: "Чем больше в нас самих духа и внутреннего содержания, тем краше наш угол и жизнь. Конечно, страшен диссонанс, страшно неравновесие, которое представляет нам общество. Внешнее должно быть уравновешено с внутренним. Иначе, с отсутствием внешних явлений, внутреннее возьмет слишком опасный верх. Нервы и фантазия займут очень много места в существе. Всякое внешнее явление с непривычки кажется колоссальным и пугает как-то. Начинаешь бояться жизни"...

Уметь, напротив, жизни радоваться - другой ключ к взаимоотношению с реальностью, уже скорее ближе к вампиловской. Чтобы поучиться не падать духом при любых обстоятельствах, стоит дождаться премьеры спектакля "Старший сын", который поставит в Театре имени Маяковского режиссер Анатолий Шульев. Вампиловского Сарафанова там сыграет Игорь Костолевский, что после всеми любимого киногероя Евгения Леонова обещает стать новым прочтением сюжета и характера.

Помимо "Старшего сына" Театр Маяковского в 97-м сезоне покажет еще три премьеры: новую версию спектакля Миндаугаса Карбаускиса "Йокнапатофа" по роману американского писателя Уильяма Фолкнера "Когда я умирала", "Дикарку" Александра Островского и Николая Соловьева в постановке Юрия Иоффе и - самый камерный спектакль в творческой биографии Миндаугаса Карбаускиса с самым длинным названием "Ни одна душа не знает, что мы делаем, что мы думаем, кто мы такие" по пьесе австрийского писателя и драматурга Томаса Бернхарда "На покой". Репетируют Михаил Филиппов, Евгения Симонова и Татьяна Орлова.

Вампиловского Сарафанова сыграет Игорь Костолевский, а чеховского Астрова - Анатолий Белый

В Вахтанговском театре "Пер Гюнта" Генрика Ибсена ставит Юрий Бутусов - 7 сентября премьера его первой постановки в должности главного режиссера этого театра. В сентябре же художественный руководитель Вахтанговского Римас Туминас начинает читки сценической версии романа Толстого "Война и мир".

На новой сцене - премьера спектакля Николая Коляды по собственной пьесе "Баба Шанель" в сценическом оформлении Максима Обрезкова. В вахтанговском Арт-кафе Александр Коручеков ставит "Сказку о попе и о работнике его Балде" Пушкина. На Симоновской сцене "Превращение" Кафки сыграют Анна Дубровская, Владислав Демченко, Кирилл Рубцов, Василий Цыганцов и Ася Домская; автор постановки - немецкий режиссер Йозуа Резинг. И на еще одной вахтанговской сцене-студии режиссер Анна Горушкина инсценирует произведения Андрея Платонова - спектакль "Платонов" выйдет уже в октябре после официальной премьеры "Пер Гюнта" Юрия Бутусова.

В Театре Наций сезон начнется премьерой "Дяди Вани" (15, 16, 17 сентября) в постановке художественного руководителя парижского театра "Одеон" Стефана Брауншвейга. Это первый спектакль французского режиссера в России, хотя с чеховскими пьесами он работает давно - во Франции уже ставил "Чайку", "Три сестры" и "Вишневый сад". К "Дяде Ване", по признанию Стефана Брауншвейга, он шел почти 30 лет: "Мне говорили, что я смелый человек - еду в Россию со своим Чеховым. Почему-то считается, если приглашать французского режиссера, он должен ставить Мариво или Мольера. Но мне лично Чехов ближе, чем Мариво". Дядю Ваню в его спектакле сыграет Евгений Миронов, Серебрякова - Виктор Вержбицкий, Елену Андреевну - Елизавета Боярская и Юлия Пересильд, Астрова - Анатолий Белый. И эта ключевая, по мнению режиссера, для спектакля роль ("экологическая тема сегодня волнует весь мир, чеховский персонаж Астров оказался провидцем") станет первым опытом сотрудничества Анатолия Белого с Театром Наций.