Убившему семью ульяновцу назначена посмертная психиатрическая экспертиза

Ульяновскому подростку, который 18 августа убил пятерых близких родственников, назначена посмертная психиатрическая экспертиза. Об этом со ссылкой на руководителя региональной прокуратуры Сергея Хуртина сообщает ТАСС.

По словам прокурора, экспертиза может пролить свет на мотивы юноши.

- Предстоит выяснить, что у него произошло в семье, в силу каких причин, с кем не сложились отношения, может быть, у него было какое-то заболевание, - пояснил Сергей Хуртин. - По тем психологическим тестам, которые он проходил в школе, никаких подозрений о том, что он склонен к суициду и совершению каких-то насильственных действий, нет. Педагоги, соседи, родственники о нем были самого хорошего мнения, ничто не предвещало такую беду.

Напомним, по версии следствия, ранним утром 18 августа 16-летний житель села Патрикеево Ульяновской области топором убил мать, бабушку, дедушку и четырехлетних брата и сестру, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку. Молодой человек хорошо учился в школе и не состоял на учете у психолога и психиатра. Семья, в которой он воспитывался, считалась благополучной.

Комментируя поступок сына, отец молодого человека предположил, что повлиять на него могла излишняя увлеченность компьютерными играми.

Ульяновский министр социального благополучия Ольга Касимова, рассказывая о личности матери юноши, отметила, что несколько лет назад та имела проблемы с алкоголем, но успешно их преодолела и в последнее время не употребляла спиртное.