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28.08.2019 17:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль "Звёзды Русского Радио" в Сочи посетили 250 тысяч человек

С 19 по 25 августа Сочи стал столицей концертов под открытым небом. Вход на мероприятия был бесплатный.

Семь дней в режиме non-stop звёздный десант "Русского Радио" покорял Сочи: LOBODA, Валерий Меладзе, Маша Вебер, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Дима Билан, Ани Лорак, Владимир Пресняков, "Дискотека Авария", Наталья Подольская, ЮрКисс, Юлия Савичева, Вера Брежнева, ВладиМир, Ёлка, Александр Маршал, "Земляне", Artik&Asti, Леонид Агутин, Sasha Gradiva, Filatov & Karas, группа Queens, Пицца, ST, Звонкий, Ирина Дубцова, "Ногу Свело!", Макс Барских, Стас Пьеха, Наталья Власова, Олег Газманов, Анна Семенович, "Градусы", Иванушки Int., A-Dessa, Юлианна Караулова, Денис Майданов, Слава, Денис Щапов, СПБ!, Мохито, Света, Катя Ростовцева, Anivar, Тимур Родригез, MASHA, "Отпетые Мошенники", Элина Чага, Рита Dакота, MOLLY, Марк Овский, Nola и Hi-Fi.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
В Анапе в 14-й раз прошел фестиваль "Творчество юных"

Фестиваль стартовал на Медальной площади Олимпийского парка, а сам концерт был приурочен к 5-летию XXII зимних Олимпийских игр.

Грандиозный финал прошёл на площади Южного мола Сочинского морского порта и собрал более восьми тысяч зрителей. Финальный день был полон эмоций и волнений - местные жители и гости со всей России за несколько часов приходили в самый центр города, чтобы увидеть вживую любимцев публики.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Коллектив из США на фестивале Koktebel Jazz Party назвал Крым раем

"Проведение на самом высоком уровне такого интересного и насыщенного мероприятия как Большой летний фестиваль "Звезды Русского Радио" позволяет привлечь дополнительный турпоток на Кубань и позиционировать Краснодарский край на мировом туристическом рынке как центр событийного туризма в России. Уверена, что гости увезли с собой только яркие и приятные впечатления от фестиваля и курортов нашего региона." - прокомментировала министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаева.

Ведущими фестиваля в разные дни были Дмитрий Оленин и Юлия Завьялова. Грандиозное по своей масштабности мероприятие запомнится не только гостям и жителям Сочи, но и самим артистам. Прямо со сцены Анне Семенович предложили выйти замуж, Яна Рудковская не смогла сдержать эмоций и зажигательно танцевала вместе с Димой Биланом, а в рамках фестиваля Андрей Григорьев-Аполлонов торжественно открыл памятник самому себе.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Конкурс "Новая волна-2019" стартовал в Сочи

В 2016 году "Русское Радио" впервые с успехом провело первый масштабный концертный тур "Звёзды Русского Радио". Выступления любимых миллионами слушателей российских исполнителей прошли в городах вещания радиостанции по всей стране - от Мурманска до Владивостока и собрали десятки тысяч зрителей! В этом августе впервые в истории был проведён недельный фестиваль в разгар летнего сезона. Главные сцены расположились в самых знаковых местах Сочи: на Медальной площади Олимпийского парка и в самом центре - на площади Южного мола Сочинского морского порта. А специально для зрителей власти города продлили работу городского автотранспорта. Каждый мог заранее спланировать свой маршрут под выступление любимого артиста.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Фото
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