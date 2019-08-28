Стало известно российское название кроссовера Geely SX11

Кроссовер Geely SX11 представят в России как Coolray. Такое название в компании будут использовать для некоторых экспортных рынков, в том числе и нашего. Информацию об этом "РГ" подтвердил источник в отрасли.

Очевидно, что название Coolray - в переводе "холодный" или даже "крутой луч" - будет перекликаться с Lada Xray. Однако маркетологов Geely это обстоятельство вряд ли смущает. В свое время кроссовер Boyue получил англоязычное название Atlas. Причем вскоре после того, как это имя дали европейской версии Volkswagen Terramont. В публичном пространстве эта коллизия не обсуждалась, но в итоге немцы решили не заниматься неймингом и от своего Atlas отказались.

Между тем появившаяся в СМИ информация о выходе автомобиля на российский рынок в конце 2019 года пока не подтверждается. Официально в представительстве компании эту тему не комментируют. А информированный источник портала "Китайские автомобили" утверждает, что в ноябре на SX11 или Coolray только получат ОТТС, а старт продаж зависит от сроков поставок машин из Китая. И в том, что это произойдет оперативно, есть большие сомнения.

Кстати, это обстоятельство автоматически означает, что новинку для нашего рынка не будут выпускать на заводе "БелДжи" в Беларуси. По крайней мере, на первом этапе. В то же время ранее руководители этого предприятия заявляли, что до конца 2019 года организуют сборку пробных партий SX11 и седанов GT нового поколения - крупноузловым методом и исключительно для изучения спроса.

Производство SX11 по полному циклу пока невозможно. На заводе "БелДжи" есть всего три линии конвейера. Сейчас они заняты кроссоверами Atlas и Emgrand X7, а также седанами Emgrand 7. По идее Coolray мог бы занять место X7, но пока эта модель считается в Беларуси едва ли не "народной". Тогда как цены на новинку будут начинаться, по слухам, с отметки 1,35 млн российских рублей.

В Китае Geely SX11 предлагается с 3-цилиндровым турбированным мотором 1.5 мощностью 177 л.с. (255 Нм) и 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Автомобиль построен на созданной в сотрудничестве с Volvo модульной платформе BMA.