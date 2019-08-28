Вышел трейлер режиссерской версии этнохоррора "Солнцестояние"

Еще больше пейзажных пасторалей, буколики и хороводов, а также бонусных страшилок - компания A24 на своем YouTube-канале показала трейлер режиссерской, значительно расширенной версии "Солнцестояния" (Midsommar). С дополнительными сценами.

Которые Collider, анонсируя повторный выход ленты на экраны ограниченным прокатом, характеризует как "шоковые и ужасающие".

Первая прокатная версия "Солнцестояния" длится 2 часа 27 минут, режиссерская - три часа. То есть это вам не дешевая обдираловка последних "Мстителей", повторно запущенных в прокат с парой новых секунд.

На экранах - 30 августа. На Blu-ray и DVD фильм будет доступен с 8 октября.

Трейлер (18+) можно найти здесь.

Наша рецензия на картину - здесь.