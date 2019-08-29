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Исполнитель роли Мориарти в "Шерлоке" приедет в Россию

Новости
    29.08.2019, 15:01
Текст:   Олег Усков

Ирландский актер Эндрю Скотт, известный по роли коварного Мориарти в сериале "Шерлок", а недавно блестяще пополнивший свою фильмографию ролью мятущегося пастора к "Кошелке", в октябре станет специальным гостем фестиваля Comic-Con Russia.

Фото: РИА Новости
Россияне назвали свои любимые советские фильмы, актера и актрису

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мероприятия. Где уточнили, что "профессор" 5 и 6 октября выступит на сцене конвента, а также примет участие в фотосессиях и раздаст автографы.

Эндрю Скотт родился 21 октября 1976 года в Дублине. Сниматься начал в девяностые.

В его фильмографии: "Спасти рядового Райана", "Братья по оружию", "Виктор Франкенштейн", "007: Спектр""Корона", "Алиса в Зазеркалье".

Одной из последних работ актера стал эпизод "Осколки" из пятого сезона антологии "Черное зеркало", принятого уже без одобрения.

Ранее сообщалось, что на Comic-Con Russia приедет и культовый датский актер Мадс "Ганнибал" Миккельсен - с аналогичной программой.

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