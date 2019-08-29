Исполнитель роли Мориарти в "Шерлоке" приедет в Россию

Ирландский актер Эндрю Скотт, известный по роли коварного Мориарти в сериале "Шерлок", а недавно блестяще пополнивший свою фильмографию ролью мятущегося пастора к "Кошелке", в октябре станет специальным гостем фестиваля Comic-Con Russia.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мероприятия. Где уточнили, что "профессор" 5 и 6 октября выступит на сцене конвента, а также примет участие в фотосессиях и раздаст автографы.

Эндрю Скотт родился 21 октября 1976 года в Дублине. Сниматься начал в девяностые.

В его фильмографии: "Спасти рядового Райана", "Братья по оружию", "Виктор Франкенштейн", "007: Спектр", "Корона", "Алиса в Зазеркалье".

Одной из последних работ актера стал эпизод "Осколки" из пятого сезона антологии "Черное зеркало", принятого уже без одобрения.

Ранее сообщалось, что на Comic-Con Russia приедет и культовый датский актер Мадс "Ганнибал" Миккельсен - с аналогичной программой.