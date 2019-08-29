Знаменитого тигра Амура официально передали Приморскому сафари-парку

На сайте Приморского сафари-парка появился договор сроком на 15 лет, из которого следует, что тигр Амур, родившийся 2 апреля 2012 года, передан в безвозмездное пользование парку. Балансовая стоимость тигра, обозначенная в документе, 100 тысяч рублей.

"Получены документы на тигра Амура", - сообщается на сайте.

В начале 2019 года стало известно, что тигр Амур, прославившийся своей дружбой с козлом Тимуром, вовсе не принадлежит Приморскому сафари-парку. Он является госимуществом Хабаровского края и находится в оперативном управлении зоосада "Приамурский", откуда его в 2012 году передали в Приморье по программе сохранения и размножения амурского тигра Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Хабаровский край, вспомнивший в своих правах на знаменитого хищника, решил передать Амура другому зоопарку. Главным кандидатом стало учреждение на Кубани.

Этому воспротивились жители Приморья и руководство сафари-парка, которые обратились к властям, в надзорные органы и общественные организации с просьбой оставить тигра в Приморье. В итоге губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что правительство региона, в собственности которого находится Амур, готово передать тигра в собственность Приморского края.

Кстати

Козел Тимур был предназначен тигру Амуру на обед, но повел себя так нагло, что хищник передумал его есть. Животные несколько месяцев жили в одном вольере. За их историей следили люди из более чем ста стран мира. Потом Амур и Тимур повздорили. Сейчас звери живут в соседних вольерах.