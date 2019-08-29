Погибшую в Турции девочку из Петербурга привезут домой в пятницу

Тело 12-летней петербурженки, которая накануне скончалась в Турции, будет доставлено в Санкт-Петербург вечерним рейсом авиакомпании Turkish Airlines, который вылетит из аэропорта Антальи 30 августа. Об этом утром 29 августа сообщил отец погибшей Андрис Лейкуцис.

"Спасибо всем, кто нас поддерживает… Завтра в 23 часа Лисенок улетает домой, из Анталии. Если остались места на этом рейсе, то мы полетим всей семьёй", - написал он на своей странице в социальной сети.

Напомним, что 18 августа в отеле "Санхилл" в турецком Бодруме руку юной петербурженки засосало в трубу бассейна.

Девочка впала в кому, в Турцию для оказания помощи выехали петербургские врачи. Их совместные с турецкими коллегами усилия оказались напрасными: организм Алисы не выдержал, ее сердце остановилось 28 августа.