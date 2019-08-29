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29.08.2019 16:34
Рубрика: Легковые авто

Узбекский Ravon готов к продажам автомобилей в России

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Ravon. Фото: Пресс-служба Ravon.
Фото: Пресс-служба Ravon.

Ravon получил одобрение типа транспортного средства на две модели, которые возвращаются в Россию. Речь идёт о компактном хэтчбеке R2, который является перелицованной копией Chevrolet Spark, и седане R3 Nexia, бывшего некогда Aveo.

Фото: www.carscoops.com
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Ravon Nexia оснащается 106-сильной атмосферной "четвёркой" объёмом 1.5 литра, в пару к которой можно выбрать либо 5-скоростную "механику", либо 6-ступенчатый "автомат". Напомним, аналогичные силовые агрегаты доступны для Ravon R4.

Под капотом самой компактной модели Ravon - пятидверного хэтчбека R2 - расположился двигатель объёмом 1.3 литра, мощность которого составляет 85 л.с. Альтернатив в плане трансмиссии нет - автомобиль можно купить только с 4-ступенчатой АКП.

Ранее "Российская газета" публиковала прайс-лист на автомобили Ravon.

Напомним, поставки автомобилей марки прекратились весной 2018 года. Компания аргументировала такое решение повышением ставок утилизационного сбора и проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.

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#Ravon