Чехлы для iPhone 11 попали на прилавки до официальной презентации Apple

Чем ближе осень, тем больше в Сеть попадает утечек относительно новой линейки iPhone. Пару дней назад в интернете появились изображения внутренностей новых смартфонов Apple, а теперь на портале Slashleaks опубликовали фото разноцветных чехлов для грядущих яблочных девайсов, выставленных на продажу в розничном магазине.

Чехлы будущих iPhone. Фото: Slashleaks

Старшая модель может получить название iPhone 11 Pro Max - именно это написано на одном из чехлов. Кроме этого, бросается в глаза большой вырез под модуль камеры, которая, по слухам, получит значительное улучшение видео- и фотовозможностей, приблизив новые iPhone к профессиональным камерам.

Тем временем компания Apple официально объявила дату презентации новых продуктов - она состоится 10 сентября.