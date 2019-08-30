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Чехлы для iPhone 11 попали на прилавки до официальной презентации Apple

Текст:   Богдан Бобров
30.08.2019,  
11:40
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чем ближе осень, тем больше в Сеть попадает утечек относительно новой линейки iPhone. Пару дней назад в интернете появились изображения внутренностей новых смартфонов Apple, а теперь на портале Slashleaks опубликовали фото разноцветных чехлов для грядущих яблочных девайсов, выставленных на продажу в розничном магазине.

Чехлы будущих iPhone. Фото: Slashleaks

Старшая модель может получить название iPhone 11 Pro Max - именно это написано на одном из чехлов. Кроме этого, бросается в глаза большой вырез под модуль камеры, которая, по слухам, получит значительное улучшение видео- и фотовозможностей, приблизив новые iPhone к профессиональным камерам.

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Тем временем компания Apple официально объявила дату презентации новых продуктов - она состоится 10 сентября.

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