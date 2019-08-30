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Disney сделает продолжение "Зверополиса"

Новости
    30.08.2019, 16:20
Текст:   Олег Усков

Чудесная анимационная комедия Disney "Зверополис" (Zootopia) получит продолжение. Об этом сообщает, кивая на свой надежный источник, ресурс We Got This Covered. Подчеркивая, что информация - еще уровня слухов. Работа над продолжением начата, но официального подтверждения от студии нет.

Фото: kinopoisk.ru
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Впрочем, с учетом, что оригинальный "Зверополис", вышедший в 2016 году, стал огромным хитом и одним из главных успехов Disney за всю историю компании, заработав в прокате более миллиарда долларов, получив "Оскар" как лучший анимационный фильм и волну радости и одобрения со стороны критиков, сиквел тут же стал лишь делом времени.

Только еще не ясно, какого именно - дат инсайдер не озвучил. Как и фамилии режиссера проекта. Но, по его словам, на озвучку уже подписаны Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман - на роли перспективной зайчихи Джуди и лиса-пройдохи Ника.

Подробностей сюжета нет. Но нелегко догадаться, что и в продолжении ленты, выстроенной по канонам субжанра комедийного бадди-муви, парочке опять предстоит лапа об лапу распутывать какое-то запутанное дельце острокриминального душка.

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