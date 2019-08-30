Как работает единственная в России документальная киностудия

Старейшая и единственная в России документальная киностудия "Лендок" работает над десятками новых фильмов, создала собственный музей и открыла школу для юных режиссеров и актеров.

В середине "нулевых" Санкт-Петербургская киностудия документальных фильмов практически стояла у края пропасти: картины не снимались, техники не было, историческое здание на Крюковом канале только с фасада было в приличном состоянии, внутри царила неприкаянность. Студия стояла в плане приватизации, и еще немного - могла быть продана как место под офисы, гостиницу или другие цели.

Об этом, рассказывая о планах предприятия по съемкам в текущем и ближайшие годы вспомнил генеральный директор "Лендока" Алексей Тельнов. Придя на студию, он прекратил растаскивание аппаратуры, на чердаке обнаружил уникальную шумотеку и звуковые дорожки, записанные с 30-х годов, начал их оцифровку с Президентской библиотекой. Привлекли инвесторов, появился новый кинозал, постепенно началось производство.

- Для нас выпуск фильмов является важнейшей задачей, мы уже достаточно заявили о себе как о культурном пространстве: в кинотеатре "Лендок" идут фильмы, которые не посмотреть в других местах, нередки спектакли, выступления крупных музыкантов, оркестров. Мы оборудовали выставку на первом этаже, где кафе, чтобы посетители с первых шагов окунулись в историю места. Здесь кофры и камеры операторов, портреты наших выдающихся мастеров, фотографии со съемок. В этом году накануне Дня российского кино представили музей, в котором собрали "аналоговую" технику, монтажные станции, звуки, в нем можно увидеть, как работали документалисты раньше, зарядить проектор и насладиться "пленочным" киножурналом на экране. Нам бы хотелось развивать студию как отраслевой - производственный и обучающий - центр. Киношкола при "Лендоке" тоже на это нацелена. У нас есть лицензия, и мы учим детей работе с камерой, написанию сценариев. По сути, профориентируем, потому что ждать новых идей в отечественном кино можно только, подготовив их носителей - будущих Сокуровых, Месхиевых, Балабановых, Учителей, Михалковых и т.д., - продолжает руководитель студии.

Сейчас на "Лендоке" в запуске несколько игровых картины. Среди которых ожидаема и уже получила признание критиков по "черновому" материалу "Архипелаг". Это приключенческая остросюжетная драма о работе на Шпицбергене российско-шведской экспедиции с целью поставить точку в трехсотлетней истории по измерениям реальных размеров и формы земного шара. В столкновении со смертельно опасной полярной природой и предательством одного из членов его команды герою удаётся выжить, решить амбициозную научную задачу, принеся славу своей стране, и вернуться к своей возлюбленной.

Документальные фильмы разнообразны темами и поднимаемой проблематикой. В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума будет представлен кинопроект "Станиславский", рассказывающий про внутреннюю драму и поиски выдающегося деятеля искусств, благодаря которому современные актёры успешно применяют и в наши дни известную "систему Станиславского" по всему миру.

История стройки Асуанской плотины в Египте раскроет картина "Асуанский дневник" (автор и режиссер Александр Марков). "Летуны" - фильм про санитарную авиацию. Они летают там, где человек ещё не проложил дорогу. Их ждут, пока бьётся человеческое сердце. Народ дал им имя - "летуны".

В зоне внимания "Лендока" - и места, которые стали культовыми. Продолжая традиции ленинградских хроникеров, студия снимает ряд фильмов и о праздничном (например, выпущенный "Гимн Великому городу" - это красивейшие съемки Петербурга с необычных ракурсов), и непарадной Северной Венеции. "Заметки о блохе" - это истории блошиного рынка. Люди, мечты, легенды, страны и культуры, хлам и настоящие сокровища, хаос и гармония, смерть и вера в новое - всё это кипит, живет и танцует под колёсами несущегося мимо поезда.

Ряд картины готовится к запуску, многие из них ожидают быть остросоциальными и раскрыть проблему экзистенциального осмысления социума и современного мира в целом. Фильм "Спарринг-партнёр" станет историей одного из реально живущих сегодня успешных спортсменов, который в детстве был инвалидом, но смог перебороть себя. И сегодня помогает мальчишке поверить победить сложнейшую болезнь, тем самым, возвращая в жизнь маленького человека. Высокая мода осознанного потребления" - планируемый к съемкам научно-популярный фильм. Наталья бросила успешную карьеру модели и сама стала модельером, но не простым, а идейным; как и все её коллеги, выбрав осознанное потребление - все их коллекции состоят из вторичного сырья.

Необычным должен стать фильм "Брусничный сок" - рассказ об удивительных людях: супругах Казаковых, которые в свои 94 года продолжают трудиться. Они оба - ученые, кандидаты наук, верят в целебные свойства ягод и лекарственных трав. Для составления карты ягодных угодий севера России, Константин Яковлевич по 3 месяца в году живёт на болотах. Фильм о любви, верности, силе духа и самоотверженному желанию помогать.

В развитие многих историй последнего времени, связанных с футболистами, ожидается съемка фильма "После футбола". История четырех спортсменов, которые после карьеры в спорте высших достижений оказались оставленными всеми теми, кто недавно носил их на руках. Фильм о преодолении трудностей, о спортивной борьбе и о борьбе за собственную жизнь.

- Это не полная линейка наших планов. Собираемся снимать свою "Родину", но не сериал. А картину про обычных людей, решивших съездить в Казахстан на родину предков, их глазами передать историю разделения страны и народов. Мы занялись и анимацией, несколько "мультиков" будут выпущены, среди которых - "Внутренний мир", про анатомию человека, - сообщил Алексей Тельнов.