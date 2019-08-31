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Рубрика: В мире

Минфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya

Фото: AP Photo/Marcos Moreno Фото: AP Photo/Marcos Moreno
Фото: AP Photo/Marcos Moreno

США внесли в санкционные списки иранский нефтяной танкер Adrian Darya (Grace 1), ранее покинувший Гибралтар и направляющийся сейчас в Ливан. Такую информацию распространило американское министерство финансов.

Иранский танкер Adrian Darya 1 сменил курс недалеко от Кипра

В заявление отмечается, что управление по контролю за иностранными активами минфина США предприняло действия в отношении танкера, перевозящего нефть, средства от продажи которой идут на "финансирование враждебных действий режима и распространение терроризма".

В санкционные списки также внесен капитан судна Ахилеш Кумар, пишет РИА Новости.

Напомним, власти британского Гибралтара задержали четвертого июля иранский танкер Grace 1 по запросу Вашингтона. В Госдепе полагают, что судно перевозило в Сирию нефть из Ирана в интересах Корпуса стражей исламской революции, объявленного США террористической организацией.

Фото: REUTERS/CHRIS WATTIE
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Вопреки давлению со стороны минюста США, суд Гибралтара распорядился отпустить танкер. Судно вышло в море под иранским флагом. Танкер, раньше ходивший под флагом Панамы, также сменил название с Grace 1 на Adrian Darya.

Иран по дипломатическим каналам предупредил США о тяжелых последствиях, если они попытаются задержать танкер.

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