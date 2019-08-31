В Гренландии депутат призвал сограждан рассмотреть идею продажи острова

Депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг призвал сограждан выслушать предложения президента США Дональда Трампа по сделке о покупке острова у Дании. Политик убежден, что Вашингтон сможет защитить интересы гренландцев лучше, чем Копенгаген.

Об этом в пятницу сообщила газета Ekstra Bladet. Броберг напомнил, что США готовы поддерживать экономику острова вливаниями в четыре миллиарда датских крон (около 600 миллионов долларов) ежегодно. Он отметил также, что уже сейчас Гренландию фактически защищают США, а не Дания, и Вашингтон продолжит делать это и после обретения островом независимости. "За разрешение содержать военные базы в Гренландии они будут поддерживать нас четырьмя миллиардами крон", - подчеркнул Броберг.

Говоря о возможных требованиях США, политик допустил, что Вашингтон может быть недоволен присутствием Китая в Гренландии. Однако он убежден, что сперва необходимо определиться, что нужно народу, пишет ТАСС.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что президент США Дональд Трамп изучает возможность приобретения острова Гренландия с целью усиления военного влияния в Арктике. По данным Washington Post, Вашингтон готов взять на себя обязательство Дании по выплате 600 миллионов долларов ежегодно в качестве финансовой помощи Гренландии в рамках сделки о покупке острова.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что заявления Трампа о покупке острова - это шутка, и подчеркнула, что Гренландия не может быть продана. Сам же Трамп подтвердил, что действительно думал о покупке острова у Дании, объяснив это "стратегическим" интересом.

Члены датской королевской семьи восприняли предложение американского лидера как комплимент для острова, отметив, что такая сделка может состояться в случае одобрения местными жителями. Издание Newsweek приводит позицию принцессы Антонии Шаумбург-Липпе, считающей, что "народ Гренландии должен и может решать собственную судьбу".