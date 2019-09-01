Минобороны РФ прокомментировало удар США по Идлибу.

Министерство обороны прокомментировало авиаудар коалиции по сирийскому Идлибу.

"Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб", а на ряде направлений, - сорвали его", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Бакин. Он отметил, что подобные заявления вызывают недоумение на фоне регулярных обвинений со стороны США в адрес РФ и САР о неизбирательном применении авиации в этой зоне.

В Центре по примирению сторон подчеркнули, что сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий в Идлибе.

Напомним, что ранее силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по зоне деэскалации, не предупредив об этом Турцию и Россию.