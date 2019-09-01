Рублев обыграл Кирьоса в третьем круге US Open

Два российских теннисиста продолжают борьбу за победу на US Open. Вслед за Даниилом Медведевым аналогичного результата добился Андрей Рублев.

В третьем раунде Рублеву предстояло провести матч против Ника Кирьоса из Австралии - теннисиста талантливого, но слишком эмоционального и несдержанного. Рублев отнесся к матчу со всей внимательностью и добился победы.

Первые две партии завершились тай-брейками. И в обоих случаях россиянин брал верх со счетом 7:5. В третьем сете австралиец уступил со счетом 3:6. В четвертом круге россиянин сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

"Сегодня был мой день, и мне удалось выиграть, - признался после матча Рублев. - У Кирьоса - одна из лучших подач в туре. Честно говоря, не верю, что сумел выиграть у него оба тай-брейка. Следующий соперник проводит хороший сезон, посмотрим, что будет".