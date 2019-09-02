Новая "Газель" и корейский конкурент "ГАЗона-Next". Что показали на Comtrans

В Москве открылась выставка коммерческого транспорта Comtrans 2019. Новые модели грузовиков, автобусов, грузовых и пассажирских LCV, специальной и коммунальной автотехники и запчастей выставили 265 российских и зарубежных компаний-производителей. Среди них - ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, Mercedes-Benz, Volvo, МАN, ISUZU, IVECO, Ford, Hyundai, Renault и прочие.

Главным событием первого дня работы выставки стала презентация новой модели "Газели" под названием "NN" от Горьковского автозавода. По словам президента группы ГАЗ Вадима Сорокина, "Газель NN" разработана в год 25-летия первой "Газели", знаменитой полуторки. Изюминкой машины должна стать "интеллектуальная платформа", объединяющая в себе десятки систем помощи водителю.

"ГАЗель NN" - это интеллектуальная платформа, оборудованная камерами, радарами и ультразвуковыми датчиками, которые следят за ситуацией на дороге и вокруг автомобиля, - рассказали в компании. - Полученная информация передается "мозгу" машины - электронному блоку управления, который подает сигналы водителю и напрямую взаимодействует с органами управления (рулевая и тормозная системы, управление освещением, звуковые сигналы). 5 камер, 8 ультразвуковых датчиков, 3 радара обеспечивают обзор на 360 градусов, контроль "слепых" зон, считывание информации о дорожных знаках, сигналах светофора, погодных условиях и уровне освещения. Эти данные, переработанные электронным "мозгом", становятся основой для работы систем ADAS, среди которых - адаптивный круиз-контроль, интеллектуальная адаптация скорости в зависимости от дорожных знаков, ассистент удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение, система управления светом, парковочный ассистент, система контроля давления в шинах".

Под капотом новинки прячется 2,0-литровый дизельный двигатель Volkswagen, выдающий 136 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента. В салоне - мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, климат-контроль и новое водительское сиденье с 20 видами регулировок.

Что скрывается за аббревиатурой "NN", доподлинно пока неизвестно. Расшифровать ее можно и как "New Next" (ведь с 2013 года ГАЗ выпускал ее под брендом "Газель-Next"), и как "Нижний Новгород". В продажу модель "NN" планируется запустить в 2021 году - аккурат к 800-летнему юбилею города.

Кроме того, ГАЗ представил на выставке Comtrans модернизированный Соболь 4*4 и новую маршрутку в стиле "ГАЗели" нового поколения.

Фото: Ренат Закиев / РГ

Hyundai официально презентовал новый грузовик средней грузоподъемности Mighty, считающийся конкурентом "ГАЗона-Next". Эту машину корейцы показывали на том же Comtrans еще в 2017 году, но до рынка модель добралась только сейчас - продажи должны стартовать осенью. Выпускают ее, кстати, на заводе в Калининграде.

Фото: Ренат Закиев / РГ

Mighty будет поставляться на рынок в двух модификациях с разными колесными базами: в первом случае это будет 6,5-тонная EX6, а во-втором EX8 полной массой 7,8 тонн.

Еще один экспонат на стенде Hyundai, привлекающий внимание - самый популярный в России грузовик иностранного производства полной массой 7,5 т под названием HD78. В этом году модельный ряд HD78 пополнится новой модификацией CNG (метан) с газомоторным двигателем мощностью 133 л.с. стандарта Евро-5. Силовой агрегат будет работать на сжатом топливе.

Целая серия автомобилей, работающих на природном газе, представлена и на стенде Iveco. Наиболее представительный - тягач IVECO Stralis NP LNG, работающий на сжиженном метане.

Renault показала Trucks К 8х8 Карбон - брутальный полноприводный самосвал для горнодобывающего сегмента. Фото: Ренат Закиев / РГ

Volvo Trucks впервые представила в России свою передовую разработку, которую называют скорым будущим автономных электротранспортных перевозок. Это беспилотный электромобиль, который может тягать 32 тонны груза. Новинка может частично использоваться на дорогах общего пользования, но большей частью на данном этапе она предназначена для перевозок грузов внутри границ складов или логистических центров. Неслучайно одним из первых заказчиков таких "роботов" стал Гетеборгский порт. Батарей Vera должно хватить на 100 км, разогнаться тягач может до 40 км/ч.

Трудно поверить, что этот "малыш" может перевозить контейнеры весом до 32 тонн. Но это так. Фото: Ренат Закиев / РГ

Тем временем Минский автомобильный завод в год своего 75-летнего юбилея намерен презентовать сразу шесть новинок. Произойдет это уже завтра. В частности, будет представлен"автобус будущего" с футуристичным дизайном и инженерными ноу-хау. Также на Comtrans впервые покажут газовый автомобиль МАЗ-54А02К, способный проехать без остановки 700 км. Юбилейную экспозицию в честь своего 50-летия готовит и КамАЗ.