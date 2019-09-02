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Ольга Бузова пожаловалась на нехватку мужского плеча

Новости
    02.09.2019, 15:12
Текст:   Олег Усков

Ольга Игоревна Бузова, певица, актриса, телеведущая и в целом преуспевающая девушка, "хайп" вокруг имени которой - явление уже многие годы перманентное, дала обширное интервью. Осветив в нем ряд животрепещущих вопросов. Как материальных, так и матримониальных.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Беседа, кстати, была приурочена к запуску нового шоу "План Б". Где участники и участницы сразятся за руки и сердца Ольги и Тимура Батрутдинова. Причем если достойных партнеров не найдется, названные сольются в экстазе любви друг с другом - обещано.

Как Ольга Игоревна поделилась с KP.RU, изначально насчет передачи она, конечно, переживала - ведь свежи еще печали о провале предыдущего поползновения обустроить частную жизнь - на "Замуж за Бузову". Но далее, все взвесив, дива передумала. Несмотря на то, что многие назовут происходящее "сюром".

"Это моя жизнь, я сейчас свободна - у меня нет молодого человека. А кто знает: вдруг это как раз тот самый счастливый случай, встреча, которой я ждала?" - рассуждает барышня. Добавив, что раз не получилось в "Замуж за Бузову", то есть "План Б". "У нас еще много букв в алфавите, а у меня вся жизнь впереди!" - смеется задорно.

Уточнив, что в этот раз ей пообещан "более тщательный подход к претендентам". Потому как раз за разом переживать невзгоды все-таки сложно.

"Я каждый раз думаю: все, нет, не хочу больше... Я счастлива, здорова, красива, люблю свою жизнь, у меня карьера, планы. Но порой так не хватает мужского плеча рядом...", - грустит одна из самых молодых миллионерш отечественного шоу-бизнеса.

Расшифровав: "Когда не могу застегнуть чемодан или просто вдруг хочется, чтобы взяли на ручки, погладили по головке. Женское счастье ничем не заменить".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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И заключив философски: "Но всему свое время. Не строю планов по поводу личной жизни. А "План Б" - это еще и возможность вновь почувствовать себя принцессой".

Но зато в остальном у артистки полный порядок. Ведь она - трудяга. "Бизнес-классом летаю уже больше десяти лет. Я много работаю, поэтому не экономлю на отпуске - устраиваю себе шикарный отдых", - говорит. Заверяя, что может себе позволить "чуть больше дорогих покупок". Но при этом не транжира: "мне важнее купить новый трек, отложить денежки на клип".

А озвученный Forbes серьезный годовой доход - плод заслуженный. Давшийся ценой немалых усилий и разумного выбора деловых партнеров: "У меня потрясающие рекламные контракты с мировыми брендами, со мной мечтают работать огромное количество других компаний", - хвалится Ольга Игоревна. Являя собой убедительный пример сильной и независимой женщины.

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