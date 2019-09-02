Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

ГАЗ представил новое поколение "Газели" 15:20
АвтоВАЗ назначил двух новых топ-менеджеров 15:16
Почти спортивная Lada Granta: цена и когда можно будет купить 15:00
Замена Skoda Rapid получила версию "под ралли" 14:17
02.09.2019 17:07
Рубрика: Российский автопром

Российский УАЗ показали на Венецианском фестивале

Текст: Андрей Полухин
Фото: AP Photo/Andrew Medichini Фото: AP Photo/Andrew Medichini
Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Российский автомобиль УАЗ неожиданно оказался в центре внимания на 76-м Венецианском кинофестивале. Сначала эту машину показали в качестве папамобиля в представленном на конкурсе сериале "Новый папа". А после премьерного показа о машине пришлось рассказывать режиссеру фильма Паоло Соррентино. Журналисты не могли не спросить его о том, почему он выбрал для съемок кабриолет, созданный на базе малоизвестной в Европе российской машины.

Фото: Пресс-служба УАЗа
УАЗ назвал цены на "Патриот" с "автоматом"

"А я не знал, что это русский джип", - приводит ответ Соррентино ТАСС.

Режиссер отметил, что всего лишь выбрал лучший, на его взгляд, вариант из трех, предложенных его помощниками.

Обычно папа Римский использует для перемещения кабриолеты на базе Mercedes-Benz, хотя в других странах их могли сменить и другие машины. В сериале роль понтифика сыграл знаменитый актер Джон Малкович.

- В прошлом году УАЗ "Пикап" был сертифицирован для итальянского рынка. После этого создатели сериала обратились за помощью к нашему дилеру в Италии, - рассказал "РГ" ранее представитель Ульяновского автозавода. - Пикап в папамобиль переоборудовали там же, в Италии.

Фото: @shedlocktwothousand / Instagram
Новый Land Rover Defender полностью рассекретили с российскими номерами

Интересно, что сыгравший важную роль в кино УАЗ оснащен стандартный для модели "Пикап" двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра. При этом он удовлетворяет принятым в Европе экологическим стандартам Евро-6.

Кстати, в Италии УАЗы продаются с 1960-х годов. Так, на Сицилии на этих машинах до сих пор возят туристов к вулкану Этна. А первый "Патриот", насколько известно, приобрел в 2010-м тогдашний премьер-министр страны Сильвио Берлускони, который подарил его министру обороны Иньяцио Ла Руссе.

Новый Nissan Patrol пустил папарацци в салон
Новый Toyota Land Cruiser 200 позволил рассмотреть детали
#УАЗ