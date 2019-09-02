Российский УАЗ показали на Венецианском фестивале

Российский автомобиль УАЗ неожиданно оказался в центре внимания на 76-м Венецианском кинофестивале. Сначала эту машину показали в качестве папамобиля в представленном на конкурсе сериале "Новый папа". А после премьерного показа о машине пришлось рассказывать режиссеру фильма Паоло Соррентино. Журналисты не могли не спросить его о том, почему он выбрал для съемок кабриолет, созданный на базе малоизвестной в Европе российской машины.

"А я не знал, что это русский джип", - приводит ответ Соррентино ТАСС.

Режиссер отметил, что всего лишь выбрал лучший, на его взгляд, вариант из трех, предложенных его помощниками.

Обычно папа Римский использует для перемещения кабриолеты на базе Mercedes-Benz, хотя в других странах их могли сменить и другие машины. В сериале роль понтифика сыграл знаменитый актер Джон Малкович.

- В прошлом году УАЗ "Пикап" был сертифицирован для итальянского рынка. После этого создатели сериала обратились за помощью к нашему дилеру в Италии, - рассказал "РГ" ранее представитель Ульяновского автозавода. - Пикап в папамобиль переоборудовали там же, в Италии.

Интересно, что сыгравший важную роль в кино УАЗ оснащен стандартный для модели "Пикап" двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра. При этом он удовлетворяет принятым в Европе экологическим стандартам Евро-6.

Кстати, в Италии УАЗы продаются с 1960-х годов. Так, на Сицилии на этих машинах до сих пор возят туристов к вулкану Этна. А первый "Патриот", насколько известно, приобрел в 2010-м тогдашний премьер-министр страны Сильвио Берлускони, который подарил его министру обороны Иньяцио Ла Руссе.