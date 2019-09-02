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02.09.2019 14:08
Рубрика: Легковые авто

"Шпионы" сфотографировали салон новой Kia Optima

Текст: Евгений Костин

В скором времени состоится дебют третьей генерации Kia Optima, которая обещает быть более агрессивной по дизайну внешности. Ну а как на счёт интерьера? Благодаря фотографии, опубликованной The Korean Car Blog, можно впервые заглянуть в салон модели.

Фото: www.facebook.com/Kurdistanautomotive
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Автомобиль получил новый информационно-развлекательный комплекс с большим сенсорным дисплеем, который по-прежнему расположен над дефлекторами воздуховодов. Последние стали меньше и выглядят лаконичнее. Анатомические особенности подушки передних кресел, судя по всему, сохранились.

Управление климатической системой и мультимедиа теперь организовано через узкую сенсорную панель. Также на фото можно рассмотреть новый селектор автоматической трансмиссии, изменённый тоннель пола и появившийся на нём блок с поворотной шайбой выбора режима движения. Напомним, Kia Optima впервые может получить систему полного привода, а в моторной гамме с большой долей вероятности появится двигатель Theta3 объёмом 2.5 литра.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Ранее в Сети неоднократно публиковались фото тестовых прототипов новой Kia Optima. Предполагается, что мировая премьера новинки состоится в рамках автосалона во Франкфурте через неделю.

В настоящее время седан второй генерации можно купить начиная от 1 344 900 рублей. Для модели доступны бензиновые безнаддувные двигатели мощностью 150 и 188 л.с., а также турбо 2.0 T-GDI с отдачей 245 л.с.

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#Kia