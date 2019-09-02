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Жена рассказала о состоянии перенесшего инфаркт Петра Мамонова

Новости
    02.09.2019, 13:17
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер и музыкант Петр Николаевич Мамонов в понедельник выписался из больницы - под расписку. О чем РИА Новости рассказала его супруга Ольга.

Напомним. Лидер проекта "Звуки Му" был госпитализирован с инфарктом, перенес операцию и готовится ко второй. Которую подождет дома.

"Пете надо еще одну операцию делать через две недели, но не хочет он все это время лежать в больнице, сказал, что лучше уж дома. Сегодня выписались под расписку", - рассказала Ольга Мамонова.

На вопрос, как себя Петр Николаевич чувствует, она ответила: "Не очень хорошо". И добавила: "А как себя можно чувствовать сразу после инфаркта?".

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В старших классах школы собрал свою первую группу, исполнявшую вольные каверы на The Beatles, The Rolling Stones и Led Zeppelin. В начале восьмидесятых появились "Звуки Му". В 1988-м вышел дебютный альбом проекта.

Снялся в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Нога", "Царь".

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