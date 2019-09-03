Определены три направления развития рынка жилья

В сфере жилищного строительства ситуация в стране непростая, но, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, она постепенно выравнивается. Правительство сконцентрируется на развитии рынка жилья.

Глава кабинета министров продолжил серию совещаний по расходам федерального бюджета на 2020-2022 годы. Проект главного финансового документа страны на следующую трехлетку кабинет министров планирует рассмотреть на заседании 19 сентября. До 1 октября итоговая версия бюджета должна быть внесена в Государственную Думу.

Отдельную встречу Медведев посвятил жилищному строительству и развитию жилищно-коммунального хозяйства. "Нужны не просто квадратные метры с качественными коммунальными услугами по доступным ценам, а благоустроенные территории, - напомнил он о возрастающих запросах граждан. - Этого люди хотят, и это тот набор требований, который всегда озвучивается по отношению к подобным решениям".

В этой сфере существуют три принципиальные позиции. Во-первых, правительство должно сконцентрироваться на развитии рынка жилья, подчеркнул премьер-министр. "Ситуация на нем непростая, хотя она имеет тенденцию выравниваться. Мы стали строить больше", - сказал он.

- Понемногу стал снижаться ипотечный процент, хотя, конечно, люди все равно этим процентом далеко не всегда довольны, - признает председатель правительства.

В рамках программы по расселению аварийного жилья до 2025 года предстоит переселить более 530 тысяч человек. Важно задействовать и другие механизмы по улучшению жилищных условий граждан, заметил Дмитрий Медведев: поддерживать индивидуальное жилищное строительство, развивать рынок долгосрочной аренды.

Во-вторых, бюджет должен учитывать потребности в модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. "Мы продолжаем работу по полной или частичной замене изношенного оборудования, из-за которого в основном все аварии и случаются", - напомнил премьер. Регионам в этом помогает Фонд содействия реформированию ЖКХ. С этого года возобновлена поддержка обновления систем тепло- и водоснабжения, в том числе распространена она на города с населением до 500 тысяч человек.

В-третьих, средства необходимы для дальнейшего благоустройства городской среды. Правительство продолжит проводить среди регионов конкурс для выделения грантов на реализации самых лучших проектов. В этом году заявки подали 77 субъектов Федерации.

Впервые в отдельный национальный проект сформированы мероприятия в сфере культуры. На его финансирование заложены до 2024 года включительно более 113 миллиардов рублей. "Есть несколько направлений, на которые пойдут деньги: развитие кинематографии, поддержка музеев, создание театрально-образовательных и музейных комплексов в самых разных регионах нашей страны, - перечислил Медведев часть планов правительства. - Продолжим строить и ремонтировать сельские дома культуры, что исключительно важно, и заниматься сохранением объектов культурного наследия, многие из которых нуждаются в реконструкции".

Не останутся без поддержки физкультура и спорт, значительные расходы предстоят на спорт высоких достижений. Так, в 2020 году в Санкт-Петербурге пройдут матчи чемпионата Европы по футболу. В рамках подготовки к турниру правительство выделяет 132,7 миллиона рублей на систему идентификации болельщиков Fan ID. Она уже успешно использовалась во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, и для тех поклонников футбола, кто решит посетить матчи ЧЕ в России, снова потребуется изготовить карты болельщиков.

В 2022 году наша страна принимает чемпионат мира по волейболу, а годом позже в Екатеринбурге пройдет XXXII Всемирная летняя универсиада. "Безусловно, сделаем все, чтобы миллионы людей получили как можно больше ярких впечатлений от этих соревнований", - заверил премьер.

Выступления профессионалов становятся стимулом для развития массового спорта. "Поэтому продолжим выделять средства на строительство и реконструкцию стадионов, спортплощадок, в том числе на селе, физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых дворцов, - заявил Медведев. - И в целом нужно создавать условия, чтобы люди активно занимались спортом и с ранних лет вели здоровый образ жизни".