Развитие Севморпути послужит укреплению экономики Дальнего Востока

Грузооборот по Северному морскому пути (СМП) может вырасти по итогам 2024 года более чем в четыре раза - до 92,6 миллиона тонн с прошлогодних 20,2. Такие оценки дает Росатом, являющийся оператором проекта развития этого транспортного коридора.

Эксперты полагают, что для этого необходим набор стимулов для компаний, планирующих строительство инфраструктуры и разработку природных ресурсов в Арктике. Работа над базовой редакцией стратегии развития Арктической зоны до 2035 года должна быть завершена в октябре этого года, рассказали "РГ" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Президенту этот документ будет представлен до 1 декабря.

Три вехи большого пути

В июле этого года "Росатом" на заседания госкомиссии по Арктике представил проект плана развития инфраструктуры СМП до 2035 года. Заместитель генерального директора "Росатома" - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша сообщил, что документ "содержит все необходимые меры и готов к подписанию". План может быть скорректирован после принятия стратегии развития Арктической зоны, уточнил он.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков пояснил "РГ", что работа над стратегией идет "в самом тесном сотрудничестве с "Росатомом", и ожидается, что "никаких отличий между стратегией и планом развития инфраструктуры Северного морского пути быть не должно".

В ведомстве выделяют три главные вехи в развитии СМП.

Во-первых, до 2024 года должна быть создана инфраструктура, обеспечивающая вывоз не менее 80 миллионов тонн грузов, как это предусмотрено поручением президента Владимира Путина. Во-вторых, с 2025 по 2030 годы должна быть обеспечена "круглогодичная работа восточного сектора СМП за счет формирования группировки ледоколов", которые должны проходить этот участок с "коммерческой скоростью". В-третьих, в следующие пять лет предполагается масштабное развертывание арктической инфраструктуры, чтобы наращивать объем международных перевозок.

В минвостокразвития отметили, что план развития СМП может быть подписан быстрее арктической стратегии, "так как он практически готов". Что касается стратегии, то "решение о сроках его подписания примет президент", добавили в ведомстве.

"Лидеры" ледокольного флота

"Росатом" порой получает упреки от некоторых чиновников в том, что слишком сосредоточен на атомных ледоколах и мало внимания уделяет другой инфраструктуре. Но для СМП самый важный вопрос - это именно ледоколы, которые и обеспечивают проход. Без них весь проект становится бессмысленным. В "Росатоме" "РГ" рассказали, что сейчас в ведении "Атомфлота" четыре атомных ледоколов - "Ямал", "Таймыр", "Вайгач" и "50 лет Победы". В Санкт-Петербурге достраиваются три новых атомных ледокола серии 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Они должны быть сданы с 2020 по 2022 годы. "В скором времени будет подписан контракт на строительство еще двух ледоколов этой серии со сроком сдачи до 2027 года. Планируется постройка трех сверхмощных ледокола класса "Лидер", - пояснили в госкорпорации.

Каждый проект следует оценивать с точки зрения его инвестиционной привлекательности и влияния на национальную экономику

После того как они начнут свою работу, возможна будет стабильная круглогодичная навигация по всему Севморпути, уточнили в "Росатоме".

Планы правительства по развитию Севморпути должны привести к экономическому росту на прилегающих территориях, в частности на Дальнем Востоке, уверена Виктория Тургенева, партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ. Для увеличения экспорта энергоносителей, прежде всего в Азиатско-тихоокеанский регион, нужны перевалочные мощности и сопутствующая инфраструктура на восточном участке СМП - в Якутии, на Чукотке, Камчатке. "Это должно обеспечить комплексный рост деловой активности на всей территории Дальнего Востока", - считает она.

"Росатом" ранее делал расчеты загрузки СМП. Они оказались весьма оптимистичными и превышают плановые 80 миллионов тонн. Глава госкорпорации Алексей Лихачев в апреле этого года на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге назвал цифру в 92,6 миллиона тонн. Эксперты пока дают осторожные прогнозы относительно перспектив ускоренного наращивания грузопотока по СМП.

Как загрузить СМП

Долгое время грузопоток по СМП наполнялся исключительно объемами северного завоза, потребностями минобороны и традиционными проектами по добыче руды (никеля, кобальта, платины), говорит Виктория Тургенева. Конечно, эти грузы продолжат транспортироваться по СМП, но уже сейчас их доля невысока и в перспективе будет только снижаться.

В 2018 году по СМП было перевезено 20,2 миллиона тонн грузов, при этом 96 процентов из них обеспечила минерально-сырьевая продукция арктической зоны - нефть, сжиженный природный газ с проекта "Ямал-СПГ", уголь, отмечает Виктория Тургенева. Основной прирост грузооборота в будущем даст транспортировка углеводородов, считают аналитики.

В 2024 году при реализации заявленных на сегодня проектов по добыче арктической нефти, газового конденсата, газа, угля, руд и концентратов грузопоток по Севморпути может вырасти до 64 миллионов тонн, подсчитала консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. Выход проекта "Арктик СПГ-2" в 2025 году на полную мощность увеличит загрузку СМП до 74,5 миллиона тонн. Плюс до 5 миллионов тонн добавят северный завоз и генгрузы.

Большую часть грузоперевозок по СМП составляет продукция проекта "Ямал-СПГ". Фото: ТАСС

"Эта оценка достаточно оптимистична, поскольку многие проекты могут быть введены позже обозначенных сроков или вообще не состояться", - подчеркивает Екатерина Колбикова. Среди наиболее рискованных - разработка угля на лицензионных участках Тайбасса. Есть вероятность, что из заявленных к арктической перевозке 19,5 миллиона тонн угля в 2024 году ни одна тонна не достигнет СМП в срок, отмечает она. Также неясны пока перспективы нефтегазовых проектов, поскольку для многих из них до сих пор нет готовых инфраструктурных решений.

Дозагрузить Северный морской путь до целевого уровня и выше можно, перенаправив туда нефть с Ванкорского кластера вместе с нефтью Пайяхской группы месторождений, полагает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Но Пайяху еще только предстоит разработать. Эксперт считает, что доведение грузооборота до определенного уровня не должно быть самоцелью, и каждый проект следует оценивать прежде всего с точки зрения его инвестиционной привлекательности и влияния на национальную экономику - например, в виде дополнительных бюджетных и валютных поступлений, создания рабочих мест и так далее.

Недропользователям нужен стимул

Государство заложило достаточно существенные расходы на развитие СМП до 2024 года. "На данный момент освоение СМП в ближайшие 5 лет обойдется в 735 миллиардов рублей. Из них только 274 миллиарда выделит государство. Остальное - инвестиции "Росатома" и недропользователей, бизнеса", - сообщили "Российской газете" в "Росатоме".

Аналитики уверены, что для частного бизнеса нужны стимулы, чтобы активнее идти в Арктику. "Достижение заявленного объема грузопотока по СМП во многом зависит от фискальных условий, которые будут созданы для инвесторов", - говорит Виктория Тургенева. Она полагает, что при введении адекватных мер господдержки и открытии новых месторождений можно ожидать роста грузопотока по СМП и до 100 миллионов тонн.

Чтобы добывающие компании были заинтересованы направлять свои ресурсы по Севморпути, необходимо им обеспечить стимулы для расширения работ в Арктике, а не пытаться "дотянуть" до СМП готовые проекты с уже имеющейся "континентальной" инфраструктурой, соглашается Екатерина Колбикова.

Соответствующие законодательные инициативы пока находятся в стадии проработки вместе с другими "арктическими" документами. По мнению Екатерины Колбиковой, основные инструменты, которые может использовать правительство, - это индивидуальные налоговые льготы для крупных активов.

Кроме того, Министерство природных ресурсов и экологии РФ выступает за либерализацию доступа частных компаний к шельфовым месторождениям. В департаменте госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана минприроды "РГ" сообщили, что "в качестве одного из подходов может быть рассмотрено расширение работ регионального и поискового характера, позволяющих получить информацию о геологическом строении малоизученных акваторий". Сейчас Закон "О недрах" не предусматривает возможности выдачи самостоятельных геологоразведочных лицензий на участки федерального значения континентального шельфа. Законопроект с поправками был принят Госдумой в 2017 году и сейчас готовится ко второму чтению.

Дословно

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

- Грузовой потенциал Севморпути не ограничится 80 миллионами тонн, у меня нет сомнений. Мы стартовали от пяти миллионов тонн перевалки груза, а сегодня уже уходим за 35 миллионов тонн. Основной объем грузов связан с минерально-сырьевой базой в Арктике. Она огромна, но все зависит от внешних рынков, от себестоимости добычи и формирования конечного продукта. Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льгот. Создание части инфраструктуры - дноуглубительные работы, формирование портовой инфраструктуры, авиационного сообщения - государство должно взять на себя. Инвестиции с лихвой окупятся. Один рубль, вложенный в арктические проекты, привлекает 15 рублей, это пропорция, которую мало какой сегмент экономики может дать.