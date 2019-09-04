В августе, по данным счетчика Google Analytics, на интернет-страницу "СОЮЗа" зашли почти 410 тысяч уникальных посетителей, а количество просмотров превысило 432 тысячи.

Топ-10 августа

Самым читаемым материалом августа стал репортаж "Сорок две минуты под землей" - о новшествах московского и минского метро - 39 517 просмотров (1-е место) rg.ru/art/1732387

Как всегда, в топе читательского интереса - материалы рубрики "Почта "СОЮЗа", на этот раз публикация о том, может ли белорус зарегистрироваться на портале госуслуг в России - 27 401 просмотр (2-е место) rg.ru/art/1732464

Интересует нашего читателя и история создания легендарного ансамбля "Песняры", который в этом году отмечает свой полувековой юбилей: материал "Прикоснувшись к душе белорусской" набрал 25 110 просмотров (3-е место) rg.ru/art/1738995

Август - месяц вступительных экзаменов, и вполне объясним читательский интерес к студенческой тематике. В лидеры закономерно попал материал о том, что конкурс на специальность "Русский язык" в Белорусском госуниверситете составил рекордные 10 человек на место. Почти 20 тысяч заходов собрала беседа с известным социологом Сергеем Борисовым - о будущем союзной интеграции. Публикации в нашей традиционной рубрике "Как вам это?" также занимают достойное место в десятке самых читаемых. В частности, большой интерес вызвал вопрос о необходимости введения водительских прав для скутеристов. Явно полюбилась читателю и рубрика "Земский доктор" - в топе оказался материал "Врача вызывали?" о жизни молодого доктора районной больницы. Равно как и репортаж "Пикник на обочине", повествующий об опыте семейного путешествия на личном авто.