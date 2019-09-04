Шуфутинский вспомнил, как прогуливал с Пугачевой философию

Первые числа сентября - по многим причинам важное время. В частности - для советского, российского певца и продюсера Михаила Шуфутинского, на несколько дней становящегося одним из главных героев Сети. Благодаря, как понимаете, одному мегашлягеру.

Но и без этой песни, написанной четверть века назад Крутым и Николаевым, артисту есть, что вспомнить.

Такой, например, факт, что Шуфутинской окончил то же музыкальное училище, что и Алла Пугачева. И они дружили. "Прогуливали вместе уроки философии и политэкономии, ходили в кино. Моя бабушка очень ругала Аллу за то, что та ходила в короткой юбке", - рассказал певец в интервью "Вечерней Москве". Добавив, что проучились они вместе с будущей Примадонной четыре курса.

Памятна и история с Александром Розанбаумом: в альбоме Шуфутинского "Атаман", записанным в США, шансонье исполнял песни оставшегося в СССР коллеги и благодарил его публично. На что коллега отреагировал болезненно: старожилы и меломаны помнят пленки с выступлениями Розенбаума, где тот на вопрос о "товарище Шуфутинском" отзывается в духе "волк тамбовский тебе…".

По словам Михаила, "все это было очень давно" и Розенбаум "перестал обращать внимание на то, что пресса раздувала скандал".

Как говорит Шуфутинский, потом они общались и "много раз очень хорошо праздновали встречи, иногда прямо перед домом, на травке".

"Мы с ним дружим, я всегда рад Саше, мы тепло общаемся и иногда поем на вечеринках вместе", - заверил певец. Уточнив, что на концертах вместе, правда, не выступают, "хотя такие предложения были".

"У нас есть друг к другу музыкальный интерес, мы ладим, он мудрый человек, и я во многом его поддерживаю, но пока совместного проекта у нас не произошло", - огорчил поклонников шансона исполнитель.