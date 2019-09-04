Volkswagen Polo получил порцию обновлений

Volkswagen представил обновлённые хэтчбек Polo и седан Vento, которые получили элементы экстерьера в стиле "заряженной" версии GT. Вместе с пересмотренной внешностью "бюджетник" получил расширенный список оборудования в базовой комплектации.

Речь идёт о рестайлинге моделей для рынка Индии. Они, как и российский седан Polo, созданы на старой платформе PQ25.

Обновлённые автомобили можно отличить по решётке радиатора с сотовидным узором, другому дизайну бамперов и задним фонарям. В палитре цветов кузова и коллекции доступных колёсных дисков появились новые варианты. У Polo и Vento сохранились версии GT и GT Line, которые отличают спойлер, крыша и корпуса зеркал чёрного цвета и шильдики.

В базовой комплектации новинка теперь оснащена задними датчиками парковки, системами предупреждения о непристёгнутом ремне безопасности и превышении скорости. В исполнении Highline теперь есть Volkswagen Connect - система, позволяющая владельцу отслеживать состояние автомобиля: расход топлива, стиль вождения, маршруты поездок.

В моторной гамме никаких изменений не произошло. Polo предложат с литровым 76-сильным бензиновым двигателем и 1.5-литровым дизелем мощностью 90 л.с. Polo GT можно будет купить с "турбочетвёркой" 1.2 литра мощностью 105 л.с. и дизелем на 110 "лошадок". Последние два мотора доступны и для Vento, также седан можно будет заказать со 105-сильным бензиновым "атмосферником" объёмом 1.6 литра.

Интересно, что на дизельные модификации Volkswagen теперь предоставляет 5-летнюю гарантию, что, по словам производителя, позволит снизить расходы на владение на 30%.

В России можно купить только седан Polo, хэтчбек из линейки был убран давно в виду непопулярности. Модель оснащается 90- и 110-сильными MPI и турбированным 125-сильным TSI. Цена на Polo начинается от 679 900 рублей. Напомним, что недавно у седана появилась версия Football Edition, а вот версия GT с Россией попрощалась.