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04.09.2019 01:28
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen представит еще один нестандартный Tiguan

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Работа Volkswagen по созданию новых SUV одни называют образцовой, другие - анекдотичной. Но факт остается фактом: десятки почти одинаковых кроссоверов с шильдиком VW, различать которые становится все сложнее, постепенно наполняют рынок.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Премьера очередной новинки пройдет 5 сентября на автосалоне в китайском Чэнду. Речь идет о длиннобазном Volkswagen Tiguan L. Правда, в данном случае инженеры компании поработали только над обновлением салона. Здесь им удалось разместить третий ряд сидений по формуле 2+3+2. А внешность модели, судя по опубликованным на портале Autohome снимкам, осталась прежней.

Семиместной машине положен топовый 2-литровый турбомотор мощностью 220 л.с., который развивает максимальный крутящий момент 350 Нм. Она получит роботизированную коробку передач DSG7 и полный привод.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Tiguan L представлен на китайском рынке с 2017 года. Машина появилась в угоду китайским потребителям, которые, "перерастая" тот или иной автомобиль, предпочитают не менять ее на следующий и более дорогой в модельном ряду, а взять версию с просторным салоном. В данном случае кузов длиннее стандартного на 226 мм, а колесная база - на 101 мм.

Интересно, что в США и Европе уже есть 7-местная версия Tiguan - под названием Allspace. Но она на 11 мм короче китайского Tiguan L. Другими словами, учитывая тенденцию, их правильнее назвать все-таки разными кроссоверами. Allspace, кстати, еще в прошлом году планировали привезти в Россию. Но, видимо, решили, что соплатформенному Skoda Kodiaq "внутренняя конкуренция" пока ни к чему.

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