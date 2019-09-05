Kia Sportage установил новый рекорд продаж в России

В августе кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж. На российском авторынке было реализовано 3 850 автомобилей этой модели. Это на 42 процента больше, чем в прошлом году. Как уточнили в компании, продажи Sportage уже второй месяц подряд обновляют исторический максимум.

В целом за август Kia реализовала в России 18 531 автомобиль. Это на 1,7 процента ниже, чем за тот же период 2018 года. Рыночная доля бренда - 13,5 процента. При этом на отечественном авторынке Kia остается лидером продаж новых иномарок пятый год подряд.

Бестселлером марки в России остается модель Rio. В прошлом месяце ее выбрали 6 989 покупателей. Следом идет Sportage, на третьем месте Optima (2 403 автомобиля). Далее расположились Soul (1 476) и Ceed (1 158).

За восемь месяцев 2019 года компания продала в нашей стране 148 947 автомобилей.

Ранее стало известно, что Kia Sportage вошел в топ-5 кроссоверов, которые чаще всего покупают москвичи. Кроме того, в Сеть попали шпионские фото новой Kia Optima.