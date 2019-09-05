Определен лучший кинокомикс в истории кино

Картина Тодда Филлипса "Джокер", драма о становлении будущего главного противника Бэтмена, стала самым рейтинговым фильмом по комиксам в истории индустрии.

Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на результаты подсчета мнений на IMDb, одного из двух важнейших киноагрегаторов планеты.

На текущий момент рейтинг ленты, выходящей в широкий прокат в октябре, - 9,6 по десятибалльной шкале. (С утра был 9,7).

Таким образом, на данном этапе "Джокер" обошел "Темного рыцаря" Кристофера Нолана с его девятью баллами и картину "Мстители: Финал", самую кассовую ленту в истории кино, с ее 8,6 балла.

Мировая премьера "Джокера" состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале, где ему аплодировали восемь минут. Российский зритель сможет увидеть эту драму с Хоакином Фениксом в главной роли с 3 октября.

Как отмечают аналитики, после выхода фильма в прокат его рейтинг, скорее всего, изменится.

Трейлер смотрите здесь.