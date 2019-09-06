Президент Мексики: Деньги наркобарона "Коротышки" не должны остаться в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствует просьбу мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка" направить конфискованные у него средства коренным народам Мексики.

Об этом глава государства заявил, выступая на пресс-конференции. Он напомнил, что правительство добивается возвращения в страну всех средств мексиканских преступников, арестованных на территории Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

"Эти средства, которые могли бы принадлежать мексиканцам, не должны оставаться в США, мы предпримем все необходимые юридические меры", - подчеркнул Обрадор.

Напомним, "Коротышка" сейчас отбывает пожизненный срок в тюрьме максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо. Он признан виновным в организации преступного синдиката, который тоннами ввозил наркотики в США в течение трех десятилетий, участии в многочисленных заговорах с целью убийства, а также похищении людей.

Ранее, в ходе судебного процесса, министерство юстиции США ходатайствовало об изъятии у наркобарона более 12,6 миллиарда долларов. По мнению минюста, такую сумму заработал подсудимый на наркотрафике.