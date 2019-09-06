Видео: Какие книги представила Беларусь на выставке в Москве

После торжественного открытия, которое состоялось в среду, 4 сентября, на ВДНХ начался настоящий марафон лекций, встреч, мастер-классов и презентаций. Насыщенная программа у почетного гостя ярмарки - белорусской делегации. Она представила несколько книжных новинок, среди которых - издания серии "Асобы": "Уладзімір Ліпскі: жыццё і творчасць" и "Пётр Клiмук: жыцце і подзвiг касманаўта" (в презентации принял участие летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Петр Климук). В рамках акции "Беларусь помнит" рассказали о таких новинках, как "Беларусь партизанская", "Хатынь. Трагедия белорусского народа", "Тростенец. Трагедия народов Европы", "Боль и гнев. Холокост и сопротивление в Новогрудке", "Масюковщина. Трагедия советских военнопленных".

Свои авторские проекты презентовали Иван Крук ("Золотые правила народной культуры"), Владимир Лиходедов ("В поисках утраченного"), Александр Кожедуб ("Мерцание золота"), Вячеслав Бондаренко ("Вяземский", "Герои Первой мировой войны", "Отец Иоанн (Крестьянкин), "И путь, и истина, и жизнь", "Красные/Белые").

Минский Храм-памятник в честь Всех Святых представил книгу в рамках проекта увековечивания памяти павших воинов "Жить и Помнить". Новое издание посвящено памятникам и захоронениям советских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Европы.