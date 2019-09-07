Новости

Бывший король Малайзии пожалел о браке с "Мисс Москва" 03:57
Бразильский министр назвал супругу Макрона страшной 03:20
Робот "Федор" вернулся на Землю 02:35
Медведев стал первым финалистом US Open 02:02
Ураган "Дориан" достиг побережья США 01:55
Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами 01:36
Экс-президент Украины назвал главную ошибку политиков своей страны 00:36
В США провели испытательные запуски четырех ракет Trident II 06.09.2019
Путин позвонил Памфиловой 06.09.2019
В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет 06.09.2019
В аварии с сухогрузом на Эльбе погиб член российско-украинского экипажа 06.09.2019
Тело рабочего нашли под завалами обрушившейся пятиэтажки в Подмосковье 06.09.2019
На Кубани пять девятиклассниц отравились в школе таблетками 06.09.2019
Неизвестный насмерть сбил четырех пешеходов в Берлине 06.09.2019
Уголовное дело о нападении на Памфилову передано из полиции в СК 06.09.2019
Шотландия - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 06.09.2019
В Крыму арестовали судоводителя затонувшего катера 06.09.2019
Президент поручил выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводков 06.09.2019
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок 06.09.2019
"Пятерочка" провела проверку после нападения на укравшего водку мужчину 06.09.2019
Новый клип "Любэ" собрал более 5 млн просмотров за два дня 06.09.2019
Зеленский помиловал россиян, участвующих в обмене заключенными 06.09.2019
Путин одобрил идеологию развития российского ракетостроения 06.09.2019
Джанабаева ушла от Меладзе 06.09.2019
В Томске подростка будут судить за удар по сбившей его собаку машине 06.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
07.09.2019 03:20
Рубрика: В мире

Бразильский министр назвал супругу Макрона страшной

Фото: REUTERS/REGIS DUVIGNAU Фото: REUTERS/REGIS DUVIGNAU
Фото: REUTERS/REGIS DUVIGNAU

Еще один бразильский политик позволил себе оскорбительное высказывание в адрес первой леди Франции Брижит Макрон.

Фото: vesti.ru
Почему супруга Нетаньяху не стала участвовать в киевском "параде лицемерия"

Министр экономики Паулу Гедес, выступая перед предпринимателями в городе Форталеза, согласился с мнением лидера страны Жаира Болсанару. "Президент не солгал, она действительно некрасива, это чистая правда", - подчеркнул министр. Затем, подавив смех, добавил: "Не бывает некрасивых женщин. Есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса". Позднее Гедес извинился за свои слова, назвав их "шуткой".

Напомним, в конце августа один из подписчиков бразильского президента оставил на его странице в Facebook фотоколлаж. На нем были изображены Болсонару с 37-летней женой и Макрон с 66-летней супругой. Лидер южноамериканской страны оставил под коллажем насмешливый комментарий.

В мире Европа Франция В мире Южная Америка Бразилия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент поручил выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводков
В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Минфин допустил дальнейшее снижение Центробанком ключевой ставки
Уголовное дело о нападении на Памфилову передано из полиции в СК
Посольство РФ: Существенных решений по делу Коршунова принято не было