Бразильский министр назвал супругу Макрона страшной

Еще один бразильский политик позволил себе оскорбительное высказывание в адрес первой леди Франции Брижит Макрон.

Министр экономики Паулу Гедес, выступая перед предпринимателями в городе Форталеза, согласился с мнением лидера страны Жаира Болсанару. "Президент не солгал, она действительно некрасива, это чистая правда", - подчеркнул министр. Затем, подавив смех, добавил: "Не бывает некрасивых женщин. Есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса". Позднее Гедес извинился за свои слова, назвав их "шуткой".

Напомним, в конце августа один из подписчиков бразильского президента оставил на его странице в Facebook фотоколлаж. На нем были изображены Болсонару с 37-летней женой и Макрон с 66-летней супругой. Лидер южноамериканской страны оставил под коллажем насмешливый комментарий.