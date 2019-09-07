Бывший король Малайзии пожалел о браке с "Мисс Москва"

Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной. Об этом пишет газета New Straits Times со ссылкой на слова Мухаммада V.

Султан заявил, что принятое им решение повергли народ в смятение и привели к спорам в соцсетях. В интернете появились его личные фотографии и "неверные сведения" о его жизни.

Напомним, 49-летний Мухаммад V решил жениться на обладательнице титула "Мисс Москва - 2015" Оксане Воеводиной. Церемония бракосочетания пары состоялась в ноябре прошлого года.

Россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана, а король отрекся от престола. Но два месяца назад пара развелась.