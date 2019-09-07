Пострадавших от урагана "Дориан" разместят на круизных лайнерах

Президент США Дональд Трамп выступил с неожиданной идеей, как помочь пострадавшим в результате удара урагана "Дориан".

Тех, кто остался без крова необходимо разместить на круизных лайнерах, распорядился глава Белого дома. "Людей из пострадавших районов мы будем перевозить в другие районы Багам, которые не пострадали и в хорошем состоянии", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова 2 сентября. Больше всего пострадал остров Абако, на который пришелся основной удар стихии. Погибли не менее 43 человек, около 70 тысяч - нуждаются в помощи. Более 13 тысяч строений повреждено или разрушено. Затоплены обширные территории.