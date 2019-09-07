УАЗ показал неизвестный концепт легендарной модели

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспомнить о своих редких машинах, которые по тем или иным причинам не пошли в серию. На этот раз российская компания в своих соцсетях рассказала о процессе превращения УАЗа 469 в 3151.

Инженеры завода, помимо прочего, планировали существенно перекроить архитектуру передней части кузова. Вот только все попытки освежить дизайн (капот, облицовка радиатора, крылья) были забракованы руководством завода, поскольку с эстетической точки зрения прежний вариант оставался наиболее гармоничным.

Автомобиль на фото - одна из дизайнерских наработок того периода и яркая иллюстрация к поговорке "от добра добра не ищут".

"Хантер" выпускается УАЗом с 2003 года и считается одним из лучших автомобилей на российском рынке с точки зрения проходимости.

У него предусмотрен жестко подключаемый полный привод с двухступенчатой раздаточной коробкой. Дорожный просвет составляет 210 мм, угол въезда - 50 градусов, съезда - 33. Стоит автомобиль от 687 000 рублей (за экземпляр 2018 г.в.).

На прошлой неделе УАЗ рассказал о том, как немцы сделали из "Хантера" кабриолет. Также компания объявила цены на "Патриот" с "автоматом". Приобрести "городскую" версию ульяновского вседорожника можно по цене от 1 034 000 рублей.

"Патриот" будут комплектовать автоматической коробкой Punch Powerglide 6L50, выпускаемой на заводе во французском Страсбурге.