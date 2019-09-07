Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Безопасно и недорого: как не переплатить за зимние шины 16:48
Первая Lada с вариатором. На что способен новый Xray Cross 14:41
Видео: задремавший на дороге слон парализовал движение транспорта 06.09.2019
Ford впервые показал кроссовер, который покорит даже Сибирь 06.09.2019
07.09.2019 19:03
Рубрика: Российский автопром

УАЗ показал неизвестный концепт легендарной модели

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспомнить о своих редких машинах, которые по тем или иным причинам не пошли в серию. На этот раз российская компания в своих соцсетях рассказала о процессе превращения УАЗа 469 в 3151.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Первая Lada с вариатором. На что способен новый Xray Cross

Инженеры завода, помимо прочего, планировали существенно перекроить архитектуру передней части кузова. Вот только все попытки освежить дизайн (капот, облицовка радиатора, крылья) были забракованы руководством завода, поскольку с эстетической точки зрения прежний вариант оставался наиболее гармоничным.

Автомобиль на фото - одна из дизайнерских наработок того периода и яркая иллюстрация к поговорке "от добра добра не ищут".

"Хантер" выпускается УАЗом с 2003 года и считается одним из лучших автомобилей на российском рынке с точки зрения проходимости.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada 4x4 и Vesta - самые экспортируемые модели из России

У него предусмотрен жестко подключаемый полный привод с двухступенчатой раздаточной коробкой. Дорожный просвет составляет 210 мм, угол въезда - 50 градусов, съезда - 33. Стоит автомобиль от 687 000 рублей (за экземпляр 2018 г.в.).

На прошлой неделе УАЗ рассказал о том, как немцы сделали из "Хантера" кабриолет. Также компания объявила цены на "Патриот" с "автоматом". Приобрести "городскую" версию ульяновского вседорожника можно по цене от 1 034 000 рублей.

"Патриот" будут комплектовать автоматической коробкой Punch Powerglide 6L50, выпускаемой на заводе во французском Страсбурге.

Безопасно и недорого: как не переплатить за зимние шины
Новая Skoda Octavia: рассекречен основной элемент дизайна
#УАЗ