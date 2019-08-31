Taigah Cabrio: как немцы сделали из "Хантера" кабриолет

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспоминать свои уникальные машины. На этот раз компания в соцсетях рассказала о попытке фирмы Baijah Automotive превратить внедорожник в кабриолет. Получилось очень даже неплохо.

Мелкосерийное производство моделей УАЗ для внутреннего рынка немцы запустили в начале нулевых. "Хантер" получил имя Taigah Cabrio, усилитель руля от ZF, а также доработанную подвеску с амортизаторами Bilstein.

Впрочем, самое интересное - кузовные метаморфозы. Педантичные немцы предусмотрели уйму вариантов для трансформации тента, установили четыре сиденья Recaro и приправили всё алюминиевыми панелями, несущими как защитную, так и эстетическую функцию.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Напомним, полноприводный внедорожник "Хантер" оснащается 135-сильным бензиновым двигателем ZMZ-40906, работающим в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos. В комплектации "Классик" УАЗ "Хантер" оборудован мостами "Спайсер", также эти мосты можно заказать с блокировкой дифференциала. Цена на модель стартует от 742 000 рублей.

Ранее УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков", поведал о забытом пикапе "Сталкер", а также рассказал о десятиместном внедорожнике для военных на основе УАЗ-3151.

Накануне компания назвала цены на "Патриот" с "автоматом". Приобрести "городскую" версию ульяновского вседорожника можно по цене от 1 034 000 рублей.