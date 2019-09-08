Собянин призвал горожан прийти на выборы в Мосгордуму

Прийти на выборы в Мосгордуму и отдать голоса за своих кандидатов призвал москвичей мэр столицы Сергей Собянин.

- Сегодня в Москве важный день, идут выборы парламента города. Выборы очень важные. Московская городская дума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело", - сказал он.

Сам глава города проголосовал на выборах Мосгордумы на избирательном участке в школе №1241 на улице Николаева.

Напомню, сегодня в 85 регионах страны проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах - городские думы, в трех региональных центрах - глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.

В столице же впервые проходит эксперимент с электронным голосованием. С его помощью могут принять участие в выборах около 12 тысяч жителей трех округов. За первые полчаса проголосовало более 10% москвичей, зарегистрировавшихся на электронное голосование, на 12:00 явка составила 45%.