Как на Вологодчине искали двухлетнюю девочку

В Вологодской области двухлетняя девочка двое суток провела в лесополосе без воды, еды и верхней одежды. Она пропала из песочницы в селе Красное, где мать оставила ее вместе с двумя сестрами - 4 и 6 лет. Девочку искали 400 человек. Сейчас она в больнице

Двое суток без верхней одежды, еды и воды провела в лесу двухлетняя девочка из села Красное Тарногского района Вологодской области. Порядка 400 человек - сотрудники правоохранительных органов, спасатели, члены поисковых отрядов и местные жители искали ребенка. К счастью, обнаружили живой. Но остались вопросы.

Чрезвычайное происшествие случилось в селе Красное Тарногского района. Это административный центр Заборского сельского поселения. В нем проживает всего около полутысячи человек. Каждый друг друга знает.

В 11 часов мама вместе с тремя дочками - двух, четырех и шести лет прошла на детскую площадку с песочницей и несколькими качелями. Этот факт зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на школе. Потом, по словам самой женщины, она ненадолго отлучилась - отправилась в соседний дом к подруге кормить своего новорожденного ребенка. Дочек оставила в песочнице. А когда вернулась через 10 минут, то самой младшей уже не было.

Мать сначала искала девочку самостоятельно. И только через несколько часов обратилась в полицию. Тогда и была организована крупномасштабная операция. На место ЧП выехали самые опытные следователи и криминалисты. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту пропажи в Вологодской области двухлетней девочки. Дело возбудили по статье 105 УК РФ.

С малолетними сестрами работали психологи, пытаясь узнать хоть какие-то подробности исчезновения девочки. Выяснилось, что с площадки сестры ушли с мальчиком. Их встретила воспитательница детского сада. Сестер отвела к дому, где они живут, а мальчика - в детсад. По пути младшая девочка куда-то и делась.

Около четырехсот человек, разбившись на группы, прочесывали территорию вокруг села, осматривали берега реки, расставили в воде сети. Работали водолазы, из Арктического спасательного центра привезли глубоководный аппарат "Фалкон". Всю территорию изучали с квадрокоптеров.

Готовились к худшему варианту, но надеялись на лучшее. И около 11 часов на третьи сутки девочку нашли члены поискового отряда. Она лежала, прикрытая ветками и тихо плакала. Почти не шевелилась и ничего не говорила. Это недалеко от того места, где потерялась.

- Состояние ребенка тяжелое. Была почти обездвижена, - сказала исполнительный директор Национального центра Екатерина Мизулина. - Девочку сразу укутали и отправили в районную больницу.

В тот же день бортом санитарной авиации ребенка доставили в Вологодскую детскую клиническую больницу для тщательного обследования. Сам факт обнаружения девочки засняли на видео, как ее несет волонтер в одеяле. И вот здесь заметна необъяснимая пока деталь. В листовке, которую распространили сразу после исчезновения, написано, что девочка была одета в платье темно-синего цвета в горошек и темно-синие колготки. На кадрах видно, что на девочке другое платье. И нашли ее там, где проходили неоднократно.

Корреспонденту "РГ" удалось пообщаться некоторыми местными жителями села Красное. Они и рассказали, что семья переехала сюда два года назад. 29-летняя мать воспитывает пятерых детей, старший в этом году пошел в первый класс, а новорожденному ребенку нет еще и месяца. Жители осторожно, но все же сказали, что мать не очень хорошо следила за детьми.

Подтвердили данный факт и в Следственном комитете Вологодской области. 29-летняя мать, имеющая пятерых малолетних детей, уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел. Официальный представитель СК России Светлана Петренко добавила, что специалисты дадут правовую оценку действиям или бездействию органов профилактики, выявят и отреагируют на все причины и условия пропажи ребенка.

Всех детей изъяли из семьи. Они находятся в больнице.

Между тем

Подобный случай произошел и в Красноярском крае. Почти сутки более 300 человек искали четырехлетнего мальчика. Повезло, говорят спасатели, обнаружили живым и здоровым, об опасном путешествии в лес напоминают только небольшие царапины на лице.

Почти все взрослое население небольшой деревни Березовки в Ирбейском района провело бессонную ночь. Прочесывали метр за метром все окрестности вместе с полицией и волонтерами. На кону была жизнь маленького Ильи Кобелева, который вечером пятого сентября ушел в лес и пропал.

Полиции мать ребенка рассказала, что осталась дома одна присматривать за четырьмя детьми, пока муж пошел за грибами в лес. Оставив двух старших сыновей игравших в ограде, заглянула глянуть, как там дела у маленького. Вернулась к детям через и полчаса обнаружила, что четырехлетний сын пропал. Бывший с ним брат только повторял - Илья открыл калитку и пошел в направлении леса. Как позднее он сам объяснил, ушел искать отца и заблудился.

- Мальчик оказался в болоте, потерял дорогу, испугался и просто забился в овраг, где его и обнаружили днем волонтеры. Всего в полутора километрах от дома. Главная сложность была, что ребенок не откликался на свое имя, хотя наверняка слышал, что его зовут. Сидел и молчал, так что осматривать пришлось буквально каждый куст, - рассказала руководитель красноярской краевой общественная организация "Поиск пропавших детей - Красноярск" Оксана Василишина, принимавшая участие в поисках.

Спасатели сразу направили Илью в больницу на осмотр.

Подготовил Дмитрий Мальков, Красноярск.