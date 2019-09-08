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08.09.2019 16:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вологодчине возбудили дело против матери пропавшей двухлетней девочки

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области
Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области

Следственный комитет Вологодской области возбудил уголовное дело против матери двухлетней девочки, которая исчезла с детской площадки в селе Красное Тарногского района. Дело возбудили по статье 125 УК РФ - оставление в опасности, сообщает пресс-служба ведомства.

Более 300 человек ищут мальчика, пропавшего в Красноярском крае

"РГ" уже писала о том, что двухлетняя девочка пропала из песочницы в селе Красное. Мать привела туда троих дочек - 2, 4 и 6 лет, а сама ушла в соседний дом к подруге кормить новорожденного ребенка. Когда она вернулась, малышки не было.

В поисках ребенка участвовали порядка 400 человек - сотрудники правоохранительных органов, спасатели, волонтеры, местные жители. Через двое суток девочку обнаружили в лесополосе примерно в километре от места исчезновения. В порядке оказания первой помощи с нее сняли влажную одежду, укутали в теплое  и увезли в местную больницу.

У девочки было переохлаждение, многочисленные укусы насекомых. Поэтому ребенка вертолетом санавиации доставили в Вологодскую областную детскую клиническую больницу для тщательного обследования и лечения. Следов насилия и травм криминального характера у нее нет. Девочке уже лучше, она в сознании.

Следователи и криминалисты допросили участников операции, нашедших ребенка, изъяли одежду для экспертных исследований. Они продолжают выяснять причины ЧП и местонахождение ребенка в течение двух суток. Матери провели психофизиологическое исследование с использованием полиграфа.

В органы опеки и попечительства направили ходатайство об ограничении или лишении родительских прав 29-летней женщины, которая оставила без присмотра малолетних детей, а также по причине выявленных неблагоприятных условий воспитания пятерых детей в семье. Как считают в СК Вологодской области, женщина не предпринимает попыток исправить ситуацию, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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