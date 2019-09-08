Сергей Базаревич: ЧМ-2019 получился каким-то недоделанным

Начал Сергей Валерианович с того, что жестко прошелся по ФИБА в вопросах организации турнира - терять уже все равно нечего. В частности, справедливое негодование нашего тренера вызвал тот факт, что между первым и вторым групповым раундами был всего лишь однодневный перерыв. Который наша команда потратила на перелет из Уханя в Фошань. Игроки толком не выспались, и это тоже повлияло на результат решающего матча с поляками.

"Те, кто работает над расписанием, должны слушать людей. Мы расстроены. Но мы потеряли концентрацию в частности из-за этого. Курбанов ошибался в тех моментах, в которых он обычно не ошибается", - посетовал Базаревич.

После официальной части наставник нашей сборной предельно откровенно ответил на вопросы российских журналистов и даже сделал несколько программных заявлений.

Осталось ли у вас удовлетворение после чемпионата мира?

Сергей Базаревич: У меня смешанные чувства. В чем-то удовлетворен, но, когда смотришь назад, думаешь, что могло бы получиться и лучше. Могли до восьмерки дойти, шансы были. Есть удовлетворение, что все-таки сделали команду, атмосфера в ней была правильная. Вот на прошлом Евробаскете приходилось очень много психологических вещей решать, здесь было сплочение, за счет этого вытаскивались игры.

Если говорить о составе, не пожалели о своем выборе?

Сергей Базаревич: Вы меня провоцируете? Мы можем быть довольны или недовольны, как и игроки… Но наверное, ничего бы я не поменял.

Насколько турнир оказался для вас плодотворным как для тренера?

Сергей Базаревич: Такие турниры, конечно очень важны. Вот, говорят, он мало работает. Приезжайте, посмотрите. Здесь один матч - как три игры плей-офф. Я люблю играть плей-офф. Это как шахматы, ты извлекаешь уроки из своих ошибок. А здесь мы играли в таком режиме все время. И для меня, и для игроков это огромный опыт.

Воронцевич вас впечатлил на чемпионате мира? Или просто делал то, что должен?

Сергей Базаревич: Мы все показали хорошие и плохие стороны, у него больше хороших получилось. Из-за отсутствия опытных разыгрывающих ему пришлось много играть. Но давайте о персоналиях позже. Вот Семен Антонов не сыграл какие-то игры, он может быть обижен на нас или на себя, наверное.

Были те, кто превзошел ожидания? Если без персоналий…

Сергей Базаревич: Могу и с персоналиями. Мотовилов. Пара игр у него не сложилась, но в принципе он превзошел ожидания. Поймите, этим игрокам очень сложно. Миша Кулагин - тоже не классический разыгрывающий и пропустил полгода. В плане "физики" это ему мешало. Плюс пока он не тот, кто может держать нить игры в своих руках, делать то, что проявилось у его брата на определенном этапе. Надеюсь, проявится и у Миши, хотя предпосылок, наверное, меньше (смеется). А Мотовилову сложно в 21 год быть разыгрывающим. И от всего этого игра многих страдала, меньше создавалось моментов. Ошибки во многом связаны с тем, что игрокам приходилось выполнять гораздо больший функционал. Поймите, 20 минут Курбанова в ЦСКА и в сборной - это разные вещи. И когда к этому нет привычки, то нас не хватает. С Польшей вот не хватило Карасева из-за травмы. Если бы он был, другие не сделали бы ошибок.

Эта сборная в итоге раскрыла свой потенциал?

Сергей Базаревич: По игре - раскрыла. Тренерский штаб не в чем упрекнуть. Может быть, в матче с Аргентиной на одну ситуацию поставил бы других игроков, но это единственный момент. Слушайте, нас всех же заранее похоронили. Раз уж вы здесь все собрались, давайте сделаю официальное заявление. Мы постоянно создаем завышенные ожидания. Игроки, болельщики. А потом сами удивляемся, что они не сбываются. Со мной такое не первый раз. Ладно, любой тренер плачет, и я в том числе. Вы потом фильм сделаете или книжку напишете. Видите, сбился. Может, это к лучшему?

Наши ожидания - это наши проблемы?

Сергей Базаревич: Послушайте. Мы очень хотим делать наше дело честно. Чтобы тот Вася, который не докрутил гайку, возвращался и докручивал ее. Вот это наше кредо.

Вы сказали на пресс-конференции, что игроки должны сделать для себя какие-то выводы. Какой из них главный?

Сергей Базаревич: Всегда хорошо, что-то сделав, проанализировать сделанное. Без этого нет движения вперед. В спорте тем более. Ты должен прибавлять, чтобы не остаться на месте. Иначе тебя сожрут другие. Кто-то должен понять, как играть, когда ты больше задействован, кто-то должен понять, в какой ему необходимо быть физической форме. Вот такие вещи. Это довольно индивидуальная тема.

А для вас какой главный урок всего турнира?

Сергей Базаревич: Мне надо проанализировать. Но вообще турнир настолько хорош, насколько хороши у тебя игроки. Можно попытаться сделать что-то большее, но ты все равно упрешься где-то в потолок. Сборная - это совершенно другой уровень внимания, нежели клуб. Поэтому каждая игра, даже товарищеская - это как отдельная жизнь. Не говоря уже о турнире. Это большой опыт. От чемпионата мира - странное ощущение. Какой-то он недоделанный получился. Хотя мы сами его недоделали. Но странность не только от выступления сборной России. Такое количество команд было со звездами, а они вообще куда-то исчезли. Другие команды, которые, наоборот, не котировались, сейчас в топе. Но тут без удачи не обошлось. Про нас я всегда говорил: мы большая сила, когда у нас все складывается и мы вместе. Я не про везение, а про то, что мы можем построить.

Нынешним составом реально пройти олимпийскую квалификацию?

Сергей Базаревич: Олимпийская квалификация будет очень сложной. Турниры перед турнирами - жуткая вещь. Это будет очень сложная история. Помню, мы в 1992 году тоже играли квалификацию, так там практически чемпионат Европы провели. Так не должно быть. Это что, нужно дважды выходить на пик формы? Будет много лотерейного во всем этом.

У вас сейчас будет больше желания отдохнуть или проанализировать результаты турнира?

Сергей Базаревич: У меня? Лично? Я бы сейчас винишка красного открыл. Есть у меня там дома.

Цены в Китае изучали на вино?

Сергей Базаревич: Нет, на работе не пью.

Мы говорим про квалификацию, но сборную еще ждет отбор к следующему Евробаскету. Для вас этот турнир расширил кругозор в плане внимания к игрокам?

Сергей Базаревич: Да, сто процентов. Надо отдать должное Андрею Кириленко. Он настоял на открытом лагере. Я, честно говоря, соглашался, но большой необходимости в этом не очень видел. А помогло сильно. Теперь, учитывая реалии, надо смотреть дальше. С другой стороны, у нас в клубах по восемь-девять иностранцев: может они отпустят нам россиян. Понятно, что у всех свои задачи, что ты рискуешь своим местом. Но мне кажется, что сборная - такая вещь, для которой нужно что-то сделать всем. Потому что, как я уже говорил, сборная - это та вещь, от которой зависит популярность баскетбола в стране.