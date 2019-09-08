Видео: байкер мгновенно поплатился за хамство на дороге

Законы кармы логичны, как таблица умножения, и неотвратимы, как приход прохладной осени после жаркого лета. Ну а если "ответка" хаму приходит сразу же, как говорится, не отходя от кассы, то это прекрасно вдвойне.

Так всё и произошло на днях в американском Сан-Диего (Калифорния). На светофоре перед въездом в город в две полосы выстроились ожидающие зеленого света автомобили. Появившийся из ниоткуда мотоциклист прокатился между рядами, что и так раздражает автомобилистов, а затем ни с того ни с сего пнул мирно стоящий MINI Cooper, отломав тому правое зеркальце. Была ли это неприязнь ко всем родстерам в принципе или в машине сидел старинный недруг байкера, а может просто хотелось свою удаль молодецкую показать - мы так и не узнаем.

Но карма проявила себя мгновенно. От собственного же пинка задира-мотоциклист потерял равновесие, вильнув рулем, съехал на обочину и там брякнулся оземь, рассадив колено и поцарапав байк о бордюр.

А судя по тому, как решительно MINI с отломанным зеркальцем перестроился в другой ряд и поехал вслед за мотоциклистом, неприятности для хулигана еще не закончились и его знакомство с владельцем внедорожника будет иметь более болезненное продолжение, чем простое падение с байка.