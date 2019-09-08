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Звезда "Оно" и "Оно 2" сыграет в фильме о стрельбе в школе

Новости
    08.09.2019, 20:55
Текст:   Козьма Лоханкин
Кадр из фильма "Оно" (2017). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Оно" (2017). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Оно" (2017). Фото: kinopoisk.ru

Юный, но уже вполне состоявшийся как голливудская звезда актёр Джейден Мартелл сыграет в драме "Тоннели" о стрельбе в американской школе и её последствиях.

Как сообщает Deadline, 16-летний актёр из "Оно", "Оно 2" (молодой Билл Денбро) и грядущего комедийного детектива "Достать ножи" исполнит роль старшего брата одного из погибших детей.

Также в фильме снимется оскароносная Сьюзан Сарандон ("Мертвец идёт"), играющая бабушку преступника. Эти двое найдут в друг друге опору, несмотря на разделяющие их противоречия.

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