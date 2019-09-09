ЦИК объявил предварительные итоги выборов





В один тур с хорошим результатом

Начать надо не с конкретных результатов кандидатов, а с общей картины выборов. Взять такой показатель, как явка - она составила 41,2%. В прошлом году в Единый день голосования явка была 37,6%. Это показатель того, что доверие избирателей к выборам растет. Если продолжить сравнение с 2018 годом, то сейчас было больше зарегистрированных кандидатов, но меньше жалоб. Как результат - губернаторские выборы во всех 16 субъектах Федерации прошли в один тур. Действующие руководители субъектов РФ, как констатировали в ЦИК по итогам обработки всех или почти всех протоколов, одерживают победы, преодолевая необходимую планку в 50% плюс один голос избирателя.

В ряде регионов кандидаты-победители показали очень высокий результат: уровень поддержки избирателей перевалил за 80%. В частности, врио руководителя Башкирии Радий Хабиров победил более чем с 82% голосов. А ведь именно в этом регионе был зафиксирован один из самых высоких уровней конкуренции на выборах, отметила Элла Памфилова. А число жалоб оттуда оказалось мизерным. "Этот результат показал: если веришь в себя, не бойся конкуренции, бейся честно и выигрывай", - отметила глава ЦИК.

Наибольшие результаты также продемонстрировали врио главы Калмыкии Бату Хасиков, который набирает 82,57%, врио губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов победил с 89,61%. В целом отметку 70% преодолели восемь победителей в губернаторской гонке. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что провалился прогноз о том, что оппозиция может выйти во второй тур на каких-то губернаторских выборах. По его мнению, оппозиция не смогла подготовить кандидатов, которые были бы конкурентоспособны бороться с представителями "Единой России" либо поддержанными ею кандидатами.

"Единая Россия": подтвердили доверие

По итогам прошлого года "единороссы" отмечали, что результат партии в ряде случаев был неудовлетворительным. Однако в этом году, по оценке секретаря генсовета партии Андрея Турчака, "Единая Россия" восстановила позиции в тех регионах, где годом ранее выступила недостаточно успешно. В целом же "Единая Россия" получает большинство мандатов в 11 законодательных собраниях из 12, на выборы в которые выдвигала своих кандидатов. Из 16 победивших на выборах губернаторов, 10 были выдвинуты "Единой Россией", а шесть - шли на выборы при поддержке этой партии.

Губернаторские выборы во всех 16 субъектах Российской Федерации прошли в один тур

Как заявил лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев, на муниципальных выборах партия получила порядка 85 процентов мандатов. "Это свидетельствует о доверии наших граждан. По многим регионам представительство наша партия улучшила", - констатировал председатель ЕР. При этом он считает нужным проанализировать практику участия кандидатов от партии в качестве самовыдвиженцев. "Надо все взвесить, уроки извлечь и из этой истории, - считает премьер. - Может быть, нам и не нужно подобную модель использовать, потому что она вряд ли нам что-то добавляет, но вот что отнимает в таких случаях - это точно".

В целом партия "в хорошей форме входит в финишный цикл по подготовке к выборам депутатов Государственной Думы, которые пройдут в 2021 году", - заявил на брифинге секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Результат партии на прошедших выборах создает условия для развития регионов и "стабильности политической системы", подчеркнул он. Итоги единого дня голосования дают прекрасную возможность для анализа ситуации и определенных выводов на будущее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результат "Единой России" на прошедших выборах в различные органы власти. Он подчеркнул, что партия в подавляющем большинстве мест выиграла.

Малые тоже не промах

Говоря о тенденциях выборов, Элла Памфилова также отметила активность самовыдвиженцев во всех кампаниях (впрочем, многие из них шли на выборы при поддержке партий), а также высокий уровень участия непарламентских партий, которые иногда составляли хорошую конкуренцию парламентским "коллегам". Глава ЦИК назвала это "хорошим сигналом". "Малые партии буквально наступают на пятки, активно завоевывают представительство в органах власти, - сказала она.- Результаты показывают, что нет монополии в законодательных органах в тех регионах, где были выборы. И это хорошо, это нормальный процесс развития политической системы". Памфилова добавила, что те, "кто понимает запрос общества, те и идут вверх".

Впрочем, "наступание на пятки"не привело к существенным изменениям в расстановке сил, и это пока задел на будущее. Доля малых партий от общего числа избранных депутатов и глав регионов выглядит пока не слишком убедительно. Самой успешной непарламентской партией стали "Патриоты России" - 0,36%. Также результатов выше 0,1% добились Партия Роста, Партия пенсионеров России, "Яблоко", и "Зеленые".

Зато одним из итогов Единого дня голосования стало получение или "продление" парламентской квоты рядом политических партий. А именно 13 из них будут освобождены от сбора подписей на следующих выборах в Госдуму, рассказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко. "Общая цифра партий, которые могут участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей, остается прежней - 13, - пояснил он. - Только вместо Партии пенсионеров России добавилась "Гражданская платформа". Шевченко напомнил, что Партия пенсионеров России по решению Верховного суда прекратила свое существование (он призвал не путать ее с Партией пенсионеров за социальную справедливость). Что касается "Гражданской платформы", то она в прошлом году потеряла свою парламентскую квоту, а теперь смогла вернуть. "Они собрались и активно поучаствовали в выборах в Карачаево-Черкесии и получили 5,13 процента", - пояснил Шевченко.

Кроме того, под вопросом была квота у партии "Зеленые". Если бы партийцы не преодолели барьер и не получили 5% в одном из 13 регионов, где были выборы, то квоту бы они потеряли. Однако "зеленым" удалось преодолеть необходимый барьер в одном из регионов.

Вмешались, но не повлияли

Итак, состоявшаяся выборная кампания "очень интересная и конкурентная", подвела общий итог Элла Памфилова. Не пришлось расслабляться организаторам выборов и на информационном избирательном поле. Одним из испытаний стала серьезная медийная атака на российскую электоральную систему. Отличительной чертой прошедших выборов стали зафиксированные попытки вмешательства извне в избирательные процессы в России - как во время самой кампании, так и на стадии голосования. Впрочем, как отметили в разговоре с "РГ" политологи, успехом попытки не увенчались, хоть и некую деструктивную роль сыграли.

Те, кто понимает запрос общества, те и идут вверх. И это хорошо, это нормальный процесс развития политической системы

Как уже писала "РГ", Роскомнадзор предупредил компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в РФ. Однако предупреждения не подействовали. "Крупнейшие информационные ресурсы, такие как Facebook и Google, грубо нарушили законодательство РФ о выборах, разместив в день тишины и даже в день голосования открытые призывы голосовать за тех или иных кандидатов, списки", - заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия", член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Андрей Исаев. "Мы, разумеется, будем разбираться с этой ситуацией. Мы намерены пригласить представителей этих структур для того, чтобы они приняли участие в заседании комиссии [по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ]", - добавил парламентарий.

Кремль рассчитывает на непредвзятое расследование думской комиссией данных о вмешательстве в выборы в РФ со стороны Google и Facebook, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать. Они актуальны и важны. Дождемся выводов этой комиссии", - сказал представитель Кремля.

Куда заведет "карта нарушений"?

Еще одним направлением дискредитации избирательного процесса стало распространение многочисленных фейков о якобы имевших место быть нарушениях. Например, как сообщала Элла Памфилова, движение в защиту избирательных прав "Голос" на своей карте нарушений на выборах к вечеру 8 сентября опубликовало около 30 жалоб, поданных на самом деле в ходе голосований прошлых лет. Сообщения о нарушениях, которые при проверке оказывались фейками, приходили чаще всего из Санкт-Петербурга, Москвы, с Сахалина.

Ложные сообщения о нарушениях и действия, которые трактуются как попытки внешнего вмешательства во внутренние дела РФ, теперь изучат профильные парламентские комиссии. По итогам не исключены и правовые последствия.

"Мы проверили целый ряд таких сообщений, которые, как оказалось, не соответствуют истине", - заявил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

По его словам, одно из первых псевдонарушений было связано с Сахалином. "В сообщении говорилось, что не было видеотрансляции на избирательных участках, хотя в действительности видеотрансляция была, она шла в наш ситуационный центр общественного наблюдения ОП РФ. Я как только увидел это сообщение, сразу с ними связался, сказал, что мы видим видеозапись и фотографии того, как происходит видеонаблюдение", - рассказал Григорьев.

"Политика есть политика: во всех странах, где проходят выборы, есть определенные категории людей, которые хотят добиться власти с использованием различных "серых" технологий, поэтому появлению вбросов, откровенной дезинформации удивляться сильно не стоит", - комментирует профессор Высшей школы экономики, член Совета при президенте по правам человека Леонид Поляков, которого цитирует ТАСС.

Вопреки организованной оппозицией шумихе, Единый день голосования прошел спокойно, а нарушений, которые могли бы поставить под сомнение его результаты, выявлено не было. Таковы оценки как самой ЦИК, так и экспертов, а также наблюдателей. "В целом было зафиксировано ничтожное количество нарушений, - заявила Элла Памфилова. - День голосования прошел относительно спокойно по сравнению даже с предыдущими годами. Выборы прошли в довольно спокойной атмосфере везде, практически везде".

Уверенный голос Петербурга

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов уверенно выиграл губернаторские выборы - его поддержали 64,46% избирателей. С победой его в понедельник поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев, который на правах председателя "Единой России" приехал в штаб местного отделения партии. Победа достигнута с "внушительным, устойчивым результатом", отметил Медведев.

Сам Беглов обратил внимание, что шел на выборы в статусе самовыдвиженца, но "Единая Россия" его поддержала и помогала. "Спасибо вам большое. Я вас тоже поздравляю с хорошим результатом. Будем дальше взаимодействовать", - заверил он.

Крупнейшие информационные ресурсы, такие как Facebook и Google, грубо нарушили законодательство РФ о выборах, разместив в день тишины и даже в день голосования открытые призывы голосовать за тех или иных кандидатов, списки

- Мы также считаем Александра Дмитриевича близким нам человеком, - сказал в ответ Медведев. - Поздравляем еще раз, желаем успехов в должности губернатора Санкт-Петербурга.

Итоги голосования Александр Беглов комментировал и на брифинге. Он назвал прошедшую избирательную кампанию интеллигентной и подчеркнул: соперничество с другими кандидатами Надеждой Тихоновой и Михаилом Амосовым велось исключительно в конструктивном ключе.

- Это не мои соперники, я бы назвал их коллегами, все было очень корректно, не было грязи, мы соревновались друг с другом, мы представляли программы. И программы хорошие, они могут быть взяты на вооружение, - прокомментировал Александр Беглов.